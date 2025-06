Athletico-PR supera gol relâmpago, vence o Remo de virada e fica a quatro pontos do G4 da Série B

Neste sábado, o Athletico-PR venceu o Remo, de virada, por 2 a 1, em duelo válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Furacão saiu atrás, com gol relâmpago de Adaílson, mas buscou a virada com Giuliano e Alan Kardec, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com este resultado, o Furacão subiu na tabela da Série B e alcançou a oitava posição, com 17 pontos, quatro atrás do CRB, que fecha o G4. O Remo, por sua vez, fica em sexto lugar, com 20 pontos.

Ambos os times retornam a campo no próximo sábado para compromissos da 13ª rodada da Série B. O Athletico-PR visita o Avaí, às 16 horas (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Remo tem pela frente o clássico contra o Paysandu, às 18h30, no Mangueirão, em Belém (PA).

O jogo

O Remo não perdeu tempo e abriu o placar antes da primeira volta no relógio. Com cerca de 50 segundos de jogo, Pedro Costa foi lançado aberto na direita, ele avançou e cruzou na área, encontrando Adaílton livre. O atacante do Remo concluiu para o gol e colocou a equipe visitante em vantagem. Pouco depois, o atacante teve mais uma chance, mas mandou por cima do travessão.

O Athletico-PR respondeu e por pouco não empatou, aos sete. Kauã Moraes chegou pela direita, cruzou na área, e Alan Kardec cabeceou, acertando o travessão. O Furacão passou a ter mais a posse de bola, mas pecou nas decisões finais. Aos 20, João Cruz achou Kardec na área, o centroavante chegou na segunda trave e acabou mandando para fora.

Por volta de sete minutos depois, Esquivel cobrou falta na área, Patrick desviou de cabeça e obrigou Marcelo Rangel a fazer a defesa. Na sequência, a bola ficou viva na área, Giuliano arriscou e mandou para fora. Aos 41, o goleiro do Remo defendeu mais uma tentativa em desvio de Patrick. O Furacão fez pressão, mas foi para o intervalo em desvantagem.

Os donos da casa voltaram para a segunda etapa do mesmo jeito que terminaram: tentando o empate. Logo no início, Giuliano e Kauã Morais tiveram chances, mas viram o goleiro do Remo salvar mais uma vez. Pouco depois, Janderson fez falta em Tévis, e o árbitro marcou o pênalti. Giuliano foi para a cobrança e empatou, aos oito.

Aos 21, Davó chegou com perigo, mas bateu duas vezes em cima do zagueiro Leo. Cerca de dez minutos depois, Tévis avançou pela direita e cruzou na área. Luiz Fernando cabeceou firme e mandou para fora. E quase no apagar das luzes, aos 45, o Athletico-PR conseguiu a virada. Esquivel achou espaço na esquerda, cruzou na área e alcançou Alan Kardec, que cabeceou para o fundo do gol