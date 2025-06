Alan Kardec marca no fim e Athletico-PR vence o Remo de virada na Série B

Com um gol de Alan Kardec aos 45 minutos do segundo tempo, o Athletico-PR conseguiu a virada por 2 a 1 em cima do Remo, neste sábado, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Se ainda não deixou a sua torcida satisfeita, a vitória reabilitou o time que vinha de derrota em casa por 1 a 0 para o Atlético-GO.

Agora, com 17 pontos, o Athletico dá sinais de que pode melhorar na competição. O Remo saiu do G-4 - zona de acesso - ficando com 20 pontos. O time ainda busca um substituto para o técnico Daniel Paulista, que deixou o cargo para assumir o comando do Sport, na Série A.

O conjunto paranaense deu a saída de bola, porém, no primeiro contra-ataque sofreu o gol. A bola foi lançada pelo lado direito para Pedro Costa, que desceu em alta velocidade. Ele cruzou em direção à área onde Adailton apareceu livre. Ele esticou a perna e completou para as redes, aos 50 segundos, abrindo o placar para o Remo.

Mas depois deste lance, o Athletico-PR dominou as ações em campo, embora encontrasse dificuldades para superar o sistema defensivo adversário. Mas quase empatou com Alan Kardec, de cabeça, quando a bola bateu no travessão, aos sete minutos. Na pressão, o time da casa ainda criou outras boas chances, não tão perigosas, mas teve pela frente a boa atuação do goleiro Marcelo Rangel, que fez três boas defesas e garantiu a vantagem parcial remista.

O segundo tempo começou com os anfitriões em cima e com uma chance incrível no primeiro minuto. Giuliano recebeu na entrada da grande área, ajeitou a bola e chutou cruzado, mas Marcelo Rangel espalmou para escanteio.

O empate saiu de pênalti cometido por Janderson, que levantou o pé bem alto e atingiu o rosto de Tevis, que tentava um cabeceio, aos seis minutos. Dois minutos depois, com categoria, Giuliano deslocou o goleiro e deixou tudo igual: 1 a 1.

Agora apoiado por sua torcida, o Athletico manteve o ritmo forte. Mas o Remo respondia em contra-ataques, aproveitando bem a velocidade de Matheus Davó que entrou no lugar de Adaílton. O Remo, porém, sofreu duas baixas por lesão. Marcelo Rangel machucou o ombro e deu lugar a Ygor Vinhas, aos 10 minutos, enquanto Régis saiu dez minutos depois sentindo dores na perna esquerda. Acabou substituído por Rafael Castro.

Mas tanto esforço em busca dos gols deixou os jogadores do Athletico cansados, enquanto o Remo fez a opção de apenas se defender nos últimos minutos. O empate parecia ser o resultado final, mas o gol da virada saiu aos 45 minutos. Esquevil, do lado esquerdo, fez o cruzamento alto e do outro lado Alan Kardec apareceu nas costas da defesa para cabecear de cima para baixo. Na comemoração ele tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo.

Os dois times voltam a campo no próximo dia 21 (sábado) pela 13.ª rodada. O Athletico vai sair diante do Avaí, em Florianópolis (SC), às 16 horas, na Ressacada, enquanto o Remo atuará diante do Paysandu, no grande clássico paraense, que deve lotar o Mangueirão, em Belém (PA). O jogo vai começar às 18h30.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 X 1 REMO

ATHLETICO - Mycael; Kauã Moraes (Dudu), Habraão, Léo e Esquível; Falcão (Tevis), Patrick (Léo Derik), João Cruz e Giuliano (Raul); Luiz Fernando (Renan Peixoto) e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

REMO - Marcelo Rangel (Ygor Vinhas); Pedro Costa, Klaus (Camutunga), Reynaldo e Alan Rodriguez; Caio Vinícius (Régis - Rafael Castro), Pedro Costa e Giovanni Pavani; Pedro Rocha, Adaílton (Matheus Davó) e Janderson. Técnico. Flávio Costa (interino).

GOLS - Adaílton, aos 50 segundos do primeiro tempo. Giuliano, aos oito, e Alan Kardec, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Kardec (Athletico). Alan Rodríguez (Remo).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 380.155,00.

PÚBLICO - 12.882 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).