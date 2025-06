Al Ahly x Inter Miami pelo Mundial de Clubes: veja onde assistir ao vivo e de graça

Al Ahly e Inter Miami entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

As duas equipes estão no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Porto completam a chave e duelam amanhã.

O Al Ahly garantiu vaga no torneio ao conquistar a Liga dos Campeões da África 2020-21. A equipe egípcia, uma das mais tradicionais do continente, chega embalada pelo título nacional, o 45º de sua história.

Já o Inter Miami representa o país-sede por ter vencido a Supporters' Shield da MLS em 2024. O clube norte-americano tem nomes de peso no elenco, como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez e Lionel Messi.

Al Ahly x Inter Miami -- Copa do Mundo de Clubes