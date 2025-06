Mundial começa com milagres, Messi na trave e empate bom para o Palmeiras

Imagem: SAM NAVARRO/IMAGN IMAGES via Reuters

Do UOL, em São Paulo

O jogo de abertura do Mundial de Clubes não teve gols e foi bom para o Palmeiras. Al Ahly e Inter Miami não saíram do 0 a 0, hoje, no Hard Rock Stadium, pela primeira rodada do grupo A da competição.

Os goleiros Ustari e Elshenawy foram os destaques da noite em Miami. Ustari, do Inter Miami, pegou um pênalti cobrado por Trezeguet no primeiro tempo e fez outras boas defesas durante a partida. Do outro lado, Elshenawy fez quatro milagres e salvou o Al Ahly na etapa final.

Messi parou na trave. O camisa 10 do Inter Miami foi bem marcado no primeiro tempo, teve mais espaço na etapa final e acertou a trave no último minuto do jogo.

O resultado foi bom para o Palmeiras. Al Ahly e Inter Miami dividem a liderança do grupo com um ponto, mas o time brasileiro pode assumir a liderança se vencer o Porto amanhã.

O Al Ahly enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira, às 13h (de Brasília), em Nova Jersey. No mesmo dia, o Inter Miami encara o Porto, às 16h, em Atlanta.

Como foi o jogo

O Al Ahly foi superior no primeiro tempo, mas parou em paredão argentino. A equipe egípcia não se amedrontou diante de Messi e companhia e se lançou ao ataque, ainda que tenha perdido Ashour, seu principal jogador, logo nos primeiros minutos por lesão. Sofrendo pressão, o Inter Miami teve o goleiro argentino Ustari como o seu grande herói: ele fez pelo menos cinco defesas importantes — uma delas em um pênalti cobrado por Trezeguet. Praticamente anulado, Messi pouco tocou na bola, assim como quase todo o time do Inter Miami.

Ashour, do Al Ahly, desperdiçou chance clara de gol durante jogo contra o Inter Miami pelo Mundial Imagem: REUTERS/Marco Bello

O Inter Miami melhorou no segundo tempo, mas parou em Elshnawy. A equipe estadunidense viu o adversário cansar e teve mais espaço para jogar. Messi apareceu mais para criar as jogadas, mas não teve noite iluminada como outras passadas. Quando finalizou bem, o time da casa parou em milagres do goleiro Elshenawy. O Al Ahly passou a apostar somente nos contra-ataques, porém sequer forçou Ustari a fazer outras defesas difíceis.

Lances importantes e gols

Ustari salva o Inter Miami. Trezeguet arrancou pela esquerda, levou para o meio e rolou para Ashour. O atacante tentou tirar do goleiro argentino, que saiu bem e abafou a finalização.

Quase, Messi. O camisa 10 teve cobrança de falta na intermediária. Mesmo longe, ele soltou o pé, e a bola passou perto do travessão.

Pegou mal! Após cruzamento na área, Ben Romdhane ajeitou para Dari. O zagueiro ficou frente a frente com Ustari, mas pegou mal na bola e mandou nas mãos do goleiro.

Não valeu! Abou Ali recebeu nas costas de Falcón, dominou e tocou entre as pernas de Ustari para marcar. O gol foi anulado por impedimento do atacante palestino do Al Ahly.

Ustari espalma. Abou Ali soltou o pé em cobrança de falta frontal à área. O goleiro do Inter Miami não arriscou apesar do chute no meio e espalmou.

Que milagre! Na cobrança de escanteio seguinte, Dari surgiu bem pelo alto e, dentro da pequena área, testou firme. No meio, Ustari mostrou tempo de reação e conseguiu fazer a defesa milagrosa.

Pênalti! Zizo recebeu dentro da área, levou para a perna direita e foi derrubado por Segovia.

Ustari defende o pênalti. Trezeguet foi para a cobrança e bateu cruzado, no canto direito de Ustari. O goleiro voou, espalmou, e a bola voltou para o atacante, que deu uma canelada e não aproveitou o rebote.

Que lambança. Yasser ficou com a bola dentro da área de defesa do Al Ahly, ficou nervoso e errou ao tentar um chutão. Ela sobrou para Allende, cara a cara com Elshenawy. Ele bateu cruzado, mas o goleiro abafou.

Perdeu. Messi fez boa jogada e deixou Weigandt para finalizar já dentro da área. O lateral soltou o pé, mas mandou ao lado do gol defendido por Elshenawy.

O que foi isso? Messi cobrou falta por fora da barreira, ela tocou no ferro atrás do gol e balançou a rede. Apesar da impressão de gol, foi para fora.

Ustari, do Inter Miami, defendeu pênalti durante jogo contra o Al Ahly pelo Mundial Imagem: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Elshenawy salva! Nos minutos finais, Messi cruzou na área, e Picault testou firme para o chão. O goleiro do Al Ahly mostrou muita velocidade e defendeu de mão trocada.

Na trave! Messi cobrou escanteio curto, recebeu de Cremaschi e alçou a bola na área. Ela tomou o rumo do gol, mas Elshenawy se esticou e tocou nela, que depois bateu no travessão.

Que milagre! No escanteio seguinte, Suárez cruzou na primeira trave, Falcón testou firme, mas Elshenawy defendeu com a testa para evitar o gol da vitória do Inter Miami.

El-Shenawy, goleiro do Al Ahly, celebra durante jogo contra o Inter Miami pelo Mundial Imagem: REUTERS/Marco Bello

FICHA TÉCNICA

AL AHLY 0 x 0 INTER MIAMI

Data e horário: 14 de junho de 2025, às 21h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Cartões amarelos: Áviles, Redondo, Busquets, Suárez (MIA), Attia (AHL)

Al Ahly: Elshenawy; Kouka, Yasser, Dari, Hany; Ben Romdhane (Taher), Attia e Ashour (Zizo, depois Afsha); Trezeguet (Elshahat) e Fathy; Abou Ali (Gradisar). Técnico: José Riveiro

Inter Miami: Ustari; Fray, Áviles (Weigandt), Falcón e Allen; Busquets, Redondo e Messi; Allende (Picault), Segovia (Cremaschi) e Suárez. Técnico: Javier Mascherano