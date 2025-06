Adversário do Botafogo no Mundial, Simeone mira estreia do Atlético de Madrid contra o PSG

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre suas expectativas para a Copa do Mundo de Clubes. Ao ser questionado sobre a estreia contra o PSG, o argentino apontou que os atuais campeões europeus também têm fraquezas. Os dois times estão no Grupo B, que também conta com Botafogo e Seattle Sounders-EUA.

Última sesión en el LA Memorial Coliseum antes de nuestro estreno en el Mundial de Clubes. pic.twitter.com/gEJUbM6SIJ ? Atlético de Madrid (@Atleti) June 14, 2025

"Bem, é claro que todas as equipes têm qualidades muito boas e, obviamente, fraquezas, como sempre. Quando você é muito bom em uma área, sempre há uma fraqueza em outro setor. Tentaremos ser o mais contundentes possível nessa área. Obviamente, há uma equipe que mostrou este ano na Liga dos Campeões como cresceu e estimulou o que todos gostam de ver. Vamos para esse jogo", disse Simeone, após o treinamento do Atlético Madrid neste sábado.

Além de comentar sobre as qualidades e fraquezas do PSG, Simeone também ressaltou a importância da Copa do Mundo de Clubes.

"O tempo dirá a importância que este lugar (Mundial) tem para o Atlético de Madrid como instituição, como clube. Isso nos faz crescer a todos, a equipe em termos esportivos, o clube como um clube de renome mundial. Teremos que lutar da mesma forma nestes últimos quatro anos para conseguirmos chegar perto novamente na próxima vez", completou.

Oblak mira título da Copa do Mundo de Clubes

O goleiro Jan Oblak, de 32 anos, também falou sobre suas expectativas para a Copa do Mundo de Clubes. O arqueiro ressaltou que a temporada ainda não acabou e que o Atlético de Madrid "fará tudo" para conquistar o Mundial.

"É muito importante porque é um título em jogo e, no fim das contas, a temporada ainda não acabou. Tivemos momentos bons, momentos ruins e momentos em que falhamos, e a verdade é que estou muito animado. É um título em jogo e faremos tudo o que pudermos para conquistá-lo", apontou.

Atlético de Madrid e PSG entram em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, pela primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes.