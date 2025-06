Abel se abre com portugueses em coletiva emotiva e espera 'mente leve' do Palmeiras no Mundial

Foi emocionada a coletiva de Abel Ferreira que antecede a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. O treinador deu preferência a jornalistas portugueses, com os quais se abriu, se emocionou quando relembrou sua origem em Penafiel, no norte de Portugal, e afirmou que pensa a anos na competição, uma obsessão do clube. "Nossa vontade é tanta de estar aqui que viríamos até a pé ou a nado".

O português fez mais um discurso de exaltação a Leila Pereira, com quem ele e os atletas formam, segundo o técnico, um "tripé mágico", e espera que os atletas tenham "mente leve" e "coração solto" para venceram a ansiedade na estreia contra o Porto, domingo, às 19h, no Metlife Stadium.

O treinador mostrou-se feliz e disposto a fazer com que seu time vá longe na competição. "Quem quer ser o melhor tem que enfrentar os melhores. Queremos competir do primeiro ao último segundo".

Solto e à vontade, Abel revelou que levou a biografia de José Mourinho para a lua de mel, mas a mulher não o deixou ler para falar sobre suas inspirações de seu país. "O Porto tem um espírito muito competitivo, mas, no geral, o futebol português tem esse espírito", falou ele, sobre o rival.

A repetida pergunta sobre a disparidade técnica e de investimento entre europeus e os demais clubes foi respondida pelo treinador com um lugar-comum para explicar que, na sua visão, o Porto tem tanta vantagem.

"O gramado continua a ser verde, o campo continuar a ser regular, tem jogadores sul-americanos jogando em Portugal, o Porto tem um treinador que veio da América do Sul, o Palmeiras tem um treinador que veio da Europa", disse Abel.

Ele é um dos poucos remanescentes que disputaram os últimos dois Mundiais, agora chamados de Intercontinental pela Fifa depois da criação do modelo ampliado da competição. Há, segundo o técnico, uma mescla equilibrada no elenco de jovens e experientes.

"Acho que temos uma boa mistura entre liderança e experiência e audácia e coragem. Dos dois Mundiais sobram poucos".

Leila Pereira tem o desejo de renovar com Abel e, possivelmente, vai conseguir fazê-lo assinar uma nova prorrogação de contrato, já que o português se sente confortável no Palmeiras e tem, segundo ele, "a melhor presidente do mundo".

"Só há bons treinadores quando há boas estruturas, jogadores e presidentes. Temos uma relação extraordinária, esse tripé, que chamo de triângulo mágico (comissão técnica, jogadores e presidente), em que cada um sabe o que tem que fazer. Ela me exige, mas com respeito", afirmou o treinador palmeirense.