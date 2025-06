Abel revela preocupação com gramado do MetLife e diz que Palmeiras quer "desafiar os melhores" no Mundial

O Palmeiras fez o reconhecimento do MetLife Stadium, na tarde deste sábado, logo após sua chegada a Nova Jersey. Neste palco, o Verdão estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto, a partir das 19 horas (de Brasília). O técnico Abel Ferreira revelou preocupação com as condições do gramado para o jogo. O treinador ainda falou sobre a expectativa para enfrentar os melhores times do mundo.

"As impressões são boas, vamos ver como o estádio vai estar amanhã. O gramado foi algo que me preocupou um pouco. Parece que os gramados sempre andam atrás de mim. Espero que seja um grande evento, espetáculo. Que seja um prazer desfrutar desta competição", disse o treinador.

"Essa não é uma competição qualquer, é um campeonato onde estão os 32 melhores times do mundo. O Palmeiras chegou aqui porque ganhou títulos: uma Libertadores, que é como uma Liga dos Campeões para quem vem da Europa. Viemos com muita ambição, muita vontade de competir e desafiar os melhores", seguiu Abel.

Essa é a terceira vez que o Palmeiras disputa um campeonato de cunho mundial sob comando do técnico Abel Ferreira. No Palmeiras desde outubro de 2020, ele levou o time às disputas do Mundial de Clubes da Fifa em 2020 e 2021 após vencer as Libertadores nesses anos. Na primeira ocasião, ficou em quarto lugar e, na última, foi vice-campeão.

Sendo assim, treinador com mais títulos na história do Palmeiras, com dez, ao lado de Oswaldo Brandão, Abel Ferreira quer conquistar sua primeira taça mundial com o Alviverde. Na véspera da partida contra o Porto, o treinador fez uma breve análise de sua carreira até a chegada ao Palmeiras, onde se consagrou multicampeão.

"Muito sinceramente, vejo como um grande homem, mais do que treinador. Falei no Braga que entre ser um grande treinador e grande homem, prefiro ser um grande homem. Não sou perfeito, quando o jogo começa me transformo. Eu sou um pouco bipolar aí. Eu sou um antes do jogo e outro durante o jogo. Eu quero que os portugueses me vejam como um grande homem e que tudo o que consegui foi com muita dedicação e esforço. Tive que pagar o preço", avaliou Abel.

"Quero desfrutar junto com minha equipe. O futebol português me ajudou muito como treinador. A Grécia (no Paok) foi o ponto maior de transformação e o Brasil, o Palmeiras, veio me consagrar com títulos. Porque não há treinador sem bons jogadores e boas estruturas. Tive sorte de pegar o Palmeiras, que me oferece todas as condições de triunfar. É uma honra e orgulho estar à serviço do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes", seguiu o treinador.

O Palmeiras está nos Estados Unidos desde a noite de segunda-feira. A delegação está instalada em Greensboro, na Carolina do Norte, local que tem sido sua base de treinos.

"A nossa vontade e ambição de estar aqui era tanta que se tivesse que vir a pé ou a nado nós viríamos, não teria problema. Uma oportunidade que temos e queremos aproveitar com unhas e dentes, com nossa qualidade, mostrar o que somos capazes de fazer. O que mais quero é que os meus jogadores tenham a mente leve, o corpo solto e o coração quente. É isso o que quero da minha equipe. Do outro lado terá um adversário como o Palmeiras. Quem quer ser melhor tem que enfrentar os melhores e será um desafio para nós. Não há obstáculos, estamos acostumados em dormir no avião à noite, jogar com 48 horas de descanso. Queremos que a competição comece rápido para mostrar o que sabemos, que é jogar futebol e competir", finalizou Abel.

Na fase de grupos, além do Porto, o Palmeiras também se prepara para enfrentar o Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), nos dias 19 e 23 de junho, respectivamente. Avançam às oitavas de final os dois melhores times de cada chave.