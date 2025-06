Zubeldía reconhece campanha ruim do São Paulo no Brasileiro e assume: "Sou o principal responsável"

O São Paulo decepcionou os pouco mais de 20 mil torcedores presentes no Morumbis e perdeu por 3 a 1, do Vasco, na noite desta quinta-feira, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Tricolor chegou à terceira derrota consecutiva no torneio.

"Jogamos mal, uma derrota contundente. Assumo a culpa, sou o principal responsável. Se o rendimento fosse o mesmo nos jogos e nos treinos, não estaríamos assim", disse Zubeldía.

O resultado deixa o São Paulo na 14ª posição, com 12 pontos, apenas um de distância da zona de rebaixamento. Até o momento, a equipe tem duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. O treinador evitou falar sobre sua permanência e delegou o tema à diretoria, mas pontuou sobre a "autocrítica".

"Isso é algo que a diretoria tem que resolver. Tenho autocrítica e falamos todos juntos. temos feito um mau Brasileirão até aqui e por isso estamos onde estamos. O que a gente espera é poder melhorar com o tempo, jogar melhor. Esperamos que a equipe possa jogar melhor", declarou.

O Vasco conseguiu abrir 2 a 0 de vantagem ainda no primeiro tempo, com Rayan e Nuno Moreira. Já na segunda etapa, Vegetti fez o terceiro. Ryan diminuiu o prejuízo são-paulino apenas nos acréscimos da etapa final. Insatisfeita, sem ver o time vencer no Brasileiro há três jogos, a torcida não poupou vaias.

"A posse foi parelha, o ponto é que quando fizeram o primeiro gol, sentimos. Até o gol, administramos. Depois, o Vasco cresceu. Isso não podemos deixar acontecer. Não podemos administrar mal a bola. Estamos administrando mal e isso não me agrada. Perdemos em profundidade e ficamos abertos no campo. Precisamos corrigir uita coisa", avaliou o treinador.

O Campeonato Brasileiro agora terá uma pausa devido à Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Assim, o Tricolor terá um longo período para digerir o momento instável que vive e tentar voltar melhor.

O São Paulo só volta a campo no próximo mês para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. A CBF, porém, ainda não definiu os detalhes dos jogos da 13ª rodada do Brasileirão.