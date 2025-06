Zubeldía assume responsabilidade por derrota para o Vasco, mas aposta em melhora após pausa

O técnico Luis Zubeldía estava triste com a derrota do São Paulo, por 3 a 1, diante do Vasco, nesta quinta-feira, no MorumBis, mas, ao mesmo tempo, demonstrou otimismo para o retorno da equipe daqui um mês após a disputa do Mundial de Clubes.

"Fomos muito mal e a responsabilidade é toda minha. Perdemos merecidamente", disse o treinador argentino, em entrevista coletiva. "Estamos administrando mal a bola e com isso perdemos profundidade. Temos de ter mais organização do jogo."

Zubeldía confia que o São Paulo voltará mais forte após o fim do Mundial. O técnico aposta em um time mais competitivo com o retorno de jogadores que estão se recuperando de lesão, caso de Lucas Moura e Oscar.

"Vamos ter mais alternativas. Com todos os jogadores juntos, teremos mais possibilidades de armar o time e a produção será muito melhor. Desta forma, vamos conseguir os resultados necessários para melhorarmos no Brasileirão, que será nossa prioridade no retorno após a paralisação", afirmou Zubeldía.