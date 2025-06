Zubeldía aposta em retorno de lesionados para melhorar desempenho do São Paulo

O São Paulo vive situação não muito confortável no Campeonato Brasileiro e vai para a pausa no calendário devido a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa com vários problemas a serem resolvidos. Na noite da última quinta-feira, o Tricolor foi derrotado pelo Vasco, por 3 a 1, em pleno Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O técnico Luis Zubeldía não fugiu da responsabilidade e se assumiu culpado pela campanha ruim que o clube faz no torneio. Até o momento, são duas vitórias, seis empates e cinco derrotas. Esses resultados deixam o Tricolor na 14ª posição, com apenas 12 pontos. O treinador projeta a melhora da equipe com o retorno de jogadores lesionados, que devem ficar à disposição no próximo mês.

"Possivelmente teremos mais alternativas na volta do Brasileirão... jogadores podem retornar. Nas outras competições, como Copa Libertadores e Copa do Brasil, estamos bem. Imagino que todos juntos a equipe pode ficar melhor e alcançar os resultados", avaliou Zubeldía.

Para o duelo contra o Vasco, por exemplo, o treinador contou com uma grande lista de desfalques. São eles Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Igor Vinícius (lombalgia), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Marcos Antônio (lesão na coxa esquerda).

Desses, os que vivem situações mais delicadas são Calleri e Luiz Gustavo. O restante pode aproveitar o período sem jogos para se recuperar e voltar a ajudar o time. O São Paulo só volta a campo após o dia 13 de julho, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

Zubeldía também falou do aproveitamento do São Paulo diante de sua torcida. Neste Brasileirão, a equipe disputou sete jogos no Morumbis, com três empates, duas derrotas e duas vitórias.

"Sinto que não jogamos bem, principalmente aqui no Morumbi. Não estamos jogando bem. Mas a situação muda fora de casa. No ano anterior, jogamos muito bem e esse ano não estou gostando. A responsabilidade é minha e dos jogadores. Não jogamos um bom futebol. Na Copa Libertadores, não digo que os adversários são de menor nível, mas no Brasileirão pagamos caro pelas qualidades dos times. Estão nos superando no futebol, na organização, em coisas pontuais do jogo. Com todo o plantel, vamos corrigir a situação no Brasileirão. Hoje nada justifica nosso rendimento. Sou o culpado", finalizou.