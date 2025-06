Último algoz de Alex Poatan no kickboxing volta a cogitar trilogia no MMA

Alex Pereira, um dos nomes mais temidos do UFC na atualidade, pode em breve reencontrar um velho desafeto. O russo Artem Vakhitov, último lutador a superá-lo no kickboxing, voltou a falar sobre a possibilidade de uma trilogia entre os dois - desta vez, dentro do octógono.

Mesmo após receber uma proposta oficial da principal organização de MMA do mundo, Vakhitov surpreendeu ao recusar o contrato. O atleta optou por permanecer no circuito do kickboxing e se prepara para enfrentar Rico Verhoeven em um dos principais eventos da modalidade, o Glory 100. A decisão, no entanto, não impacta em uma eventual migração para as artes marciais mistas - especialmente se for para medir forças novamente com 'Poatan'.

"Foi uma grande história com o Alex. As pessoas realmente se lembram muito bem disso, e agora ele se tornou uma superestrela do UFC. Estou totalmente pronto para enfrentá-lo de novo, até mesmo sob as regras do MMA", afirmou o russo em entrevista ao portal 'Bloody Elbow'.

Equilíbrio

A rivalidade entre os dois tem histórico equilibrado: Pereira levou a melhor no primeiro encontro, enquanto Vakhitov saiu vencedor na revanche - decisão que gerou certa controvérsia entre os fãs. Com uma vitória para cada lado, a trilogia aparece como um duelo natural, muito aguardado pelos admiradores do striking de alto nível. O europeu, por sua vez, mostra confiança total em um possível terceiro capítulo.

"Foi uma grande história; por que não encerrar com uma trilogia? Algumas pessoas acham que minha vitória não foi clara porque a luta foi equilibrada, então acho que seria um bom desfecho. Tenho certeza de que sairei vencedor no próximo confronto", exaltou Vakhitov.

Enquanto isso, Pereira segue consolidado no topo do UFC, tendo conquistado cinturões em duas divisões, além de acumular nocautes espetaculares ao longo de sua trajetória. Resta saber se o brasileiro, agora focado exclusivamente no MMA, considerará revisitar uma rivalidade que ficou marcada nos tempos do kickboxing.

