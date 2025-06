Tudor renova até 2027 com a Juventus e relaciona dois brasileiros para o Mundial de Clubes

O curto trabalho de Igor Tudor no comando da Juventus, entre março e maio, foi aprovado pela diretoria do clube italiano, que nesta sexta-feira anunciou a renovação com o comandante croata pelas próximas duas temporadas. O elogiado técnico assinou o novo contrato antes de anunciar os 28 jogadores que levará ao no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, entre eles dois brasileiros.

"Entusiasmo, carisma, juventude. Três palavras simples. Três substantivos que, no entanto, descrevem perfeitamente o que Igor Tudor tem sido desde o final de março até hoje, desde que assumiu o comando da Juventus, e lembram o que o técnico croata continuará sendo no futuro", comemorou a Juventus, satisfeito com o substituto de Thiago Motta.

"A partir de hoje, de fato, sua renovação de contrato é oficial. Tudor está vinculado ao nosso clube até 30 de junho de 2027, com opção para 2028, começando pela primeira competição oficial a ser realizada nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Clubes da Fifa."

Thiago Mota vinha fazendo um trabalho ruim e Tudor assumiu sob pressão. Com grande crescimento, a Juventus embalou no Campeonato Italiano e conseguiu uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões após TR sido apontada como carta fora do baralho.

"Seu vínculo com as nossas cores se fortaleceu ainda mais, também e sobretudo graças ao caminho trilhado no último campeonato, que levou à conquista da classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. Um caminho que começou com uma vitória em nossa casa, o Estádio Allianz, contra o Genoa, e terminou com outra vitória muito preciosa, a conquistada no campo do Venezia na última rodada. Há alguns meses, o fio da história de Igor Tudor na Juventus foi retomado e, agora, novas páginas para escrever o aguardam."

Logo após assinar o novo contato, Tudor divulgou os relacionados para o Mundial com 28 jogadores - foram 35 inscritos -, entre eles os brasileiros Bremer e Douglas Luiz. As apostas, contudo, ficou no camisa 10 Yildiz, que se destacou nas rodadas finais do Italiano e no goleador Vlahovic.

A Juventus está no Grupo G, ao lado de Al-Ain, Manchester City e Wydad Casablanca. A estreia contra os árabes acontece na quarta-feira, depois a equipe encara os marroquinos, no dia 22, fechando a fase classificatória contra o gigante inglês.