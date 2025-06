Tocantinópolis vence o Iguatu-CE e volta à zona de classificação para o mata-mata da Série D

Nesta sexta-feira, o Tocantinópolis venceu, fora de casa, o Iguatu-CE por 1 a 0, pela nona rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante, no Ceará. Ailton marcou o único gol da partida.

Com a vitória, o Tocantinópolis chegou aos 11 pontos e alcançou o quarto lugar do Grupo A2. Já o Iguatu-CE permanece na terceira colocação da chave, também com 11. Os quatro primeiros colocados avançam à próxima fase da Série D

As duas equipes voltam a campo no dia 28 de junho, pela décima rodada da Série D. O Tocantinópolis enfrenta o Imperatiz-MA, às 19h30 (de Brasília) e o Iguatu-CE duela com o Altos-PI, ambos fora de casa.

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo Iguatu-CE, que conseguiu se impor jogando em casa. A melhor oportunidade foi aos 30 minutos, quando Tiaguinho passou para Otacílio Marcos, que bateu cruzado e forçou Jefferson a fazer grande defesa.

Na etapa complementar, o Tocantinópolis equilibrou o duelo e teve boas chances. Aos 20 minutos, Ailton aproveitou bola sobrada, bateu de longe e encobriu o goleiro Cris para abrir o placar. O Iguatu-CE foi para cima, criou chances, mas não chegou ao gol de empate.