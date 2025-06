Time de Neymar, Fúria perde do Porcinos e está eliminada da Copa do Mundo da Kings League

A Fúria, equipe presidida por Neymar e Cris Guedes, está fora da Copa do Mundo da Kings League. Na tarde desta sexta-feira, o time brasileiro foi derrotado por 5 a 4 pelo Porcinos FC, da Espanha, nas semifinais da competição, em partida decidida nos acréscimos.

Invicta até então, a atual campeã da Kings League Brasil chegou a abrir 4 a 1 no primeiro tempo, com gols de Victor Hugo, Ryan Lima, Leleti e Lipão. No entanto, a equipe espanhola reagiu na etapa final, encostou no placar e, nos minutos finais, conseguiu a virada.

O gol decisivo foi marcado por Nadir Louah, que balançou as redes com um "gol duplo", recurso especial da competição, garantindo a classificação do Porcinos para a final.

Na outra semifinal, o Fluxo, também do Brasil, acabou superado pelos Los Troncos por 6 a 5 e se despede do torneio. Com os resultados, o título da Copa do Mundo da Kings League será decidido entre Porcinos FC e Los Troncos, ambos da Espanha.