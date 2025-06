Técnico do Santos comenta saída de Soteldo e exalta elenco: "Valorizo os que estão comigo"

Na última terça-feira, o Santos concluiu sua primeira - e única - movimentação na janela de transferências especial para a Copa do Mundo de Clubes. O Peixe formalizou a venda do atacante Soteldo, que disputará a competição internacional pelo Fluminense.

O venezuelano disputou três partidas sob o comando do técnico Cléber Xavier. Em coletiva na última quinta-feira, o treinador comentou a saída do atacante e afirmou que o atleta tinha o desejo de deixar o Santos.

"Era um jogador que esteve fora do Santos no ano passado e voltou esse ano. Era um jogador que não queria continuar mais, o desejo dele era de sair. Eu aprendi que, no futebol, muitas vezes, temos que respeitar o desejo do atleta que não quer ficar, e valorizar aquele que quer ficar", destacou o comandante.

Cléber Xavier também aproveitou a oportunidade para elogiar o elenco que tem em mãos.

"Valorizo muito os jogadores que estão comigo no Santos, porque se dedicam, trabalham, e buscam dar o seu melhor. Quero sempre valorizá-los e pedir sempre ao torcedor que apoie durante o jogo, seja na Vila ou fora. Depois, se o resultado não vier, o atleta não conseguir desempenhar, aí faz parte do jogo a questão negativa da vaia. A entrega de todos é total", concluiu.

Soteldo já estava em sua terceira passagem pelo Santos. O venezuelano chegou ao clube em 2019 e caiu nas graças da torcida. Em 2021, porém, rumou ao Toronto, do Canadá. Depois, passou pelo Tigres, do México, antes de voltar ao Peixe em meados de 2022.

Já em 2024, após o rebaixamento do Alvinegro Praiano para a Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador foi emprestado para o Grêmio, movimentação que irritou parte dos torcedores santistas. No começo deste ano, então, ele retornou à Vila Belmiro.

Soteldo ficou de fora dos últimos jogos do Santos por conta de uma lesão muscular, mas disputou os últimos dois compromissos pela Venezuela durante a data Fifa. Na atual temporada, por clube e seleção, o jogador soma 21 partidas e duas assistências.

O venezuelano já foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto a estrear pelo Fluminense durante a Copa do Mundo de Clubes. A competição acontece dos dias 14 de junho a 13 de julho, e o futebol brasileiro será paralisado neste período.