SPFC: Libertadores é o bastante? Comentaristas debatem crise no Brasileirão

Dono da segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo está a apenas um ponto da zona de rebaixamento no Brasileirão. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renan Teixeira buscaram explicações para uma diferença tão grande de desempenho nas competições.

Com a derrota para o Vasco por 3 a 1, no Morumbis, o São Paulo chegou a quatro resultados negativos nos últimos cinco jogos, e é o 14º colocado.

Alicia: Diniz deu aula para o Zubeldía

Mesmo com todas as limitações, considerando as alternativas que o Zubeldía tem da base, que ele utiliza relativamente pouco, não é um time para estar onde o São Paulo está no Brasileiro. E foi se agarrando na coisa da Libertadores, de que tem peso, de que está bem, segunda melhor campanha. [...] E o São Paulo fez o que tinha que fazer na Libertadores, mas não derrotou nenhum adversário forte ainda.

Alicia Klein

Renan: Times da Libertadores são mais limitados

Foi criada uma narrativa de que o elenco é curto, o elenco é limitado, muito jogador machucado, para sustentar uma limitação de leitura de jogo do Zubeldía. [...] Na Libertadores deu certo, em alguns momentos, mas a gente tem que ser sincero que os times que o São Paulo enfrentou na Libertadores são muito mais limitados que o Vasco, mais limitados que o Mirassol. Passa por isso também.

Renan Teixeira

