Sócios do Corinthians convocam manifestação pela reforma do estatuto; veja detalhes

Nesta sexta-feira, um grupo de torcedores e sócios do Corinthians convocaram uma manifestação em prol da reforma do estatuto. O tema tem sido amplamente debatido e ganhou ainda mais força após um protesto das torcidas organizadas, realizado no último dia 3 de junho.

A manifestação foi convocada para as 11h (de Brasília) deste sábado, no Parque São Jorge, na praça em frente ao Bar da Torre. Os torcedores afirmaram se tratar de um ato pacífico.

"Contamos com a presença de todos os associados(as) que defendem a Reforma do Estatuto Já!", escreveram os associados na convocação.

O assunto está em alta nas alamedas do Parque São Jorge. Na última terça-feira, por exemplo, torcedores do Corinthians penduraram uma faixa com a frase "Exigimos a reforma do estatuto já", durante o jogo entre Brasil e Paraguai, disputado na Neo Química Arena.

O direito a voto para sócios-torcedores do clube é uma das principais pautas cobradas pela torcida no que diz respeito à reforma estatutária do Corinthians. Foi, inclusive, a proposta apresentada pela Gaviões da Fiel ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.

O debate sobre a reforma estatutária no Corinthians não é de hoje. Pelo contrário. As conversas são de longa data e começaram em meados de fevereiro de 2024, lideradas por Romeu Tuma Júnior, principal entusiasta do projeto.

Naquele mês, foi constituída uma Comissão de Reforma do Estatuto do Corinthians. Após debates, o pré-projeto para a reforma estatutária foi devidamente concluído. Ao longo do ano passado, houve uma série de audiências públicas e reuniões com todas as chapas do clube e com torcedores de todas as organizadas, como confirmou a Gaviões da Fiel em nota publicada na última quarta-feira. Todas apresentaram propostas que foram contempladas pelo Conselho Deliberativo para a elaboração do novo estatuto, que está em estágio avançado.

O rito, entretanto, foi paralisado em virtude da abertura do processo de impeachment contra Augusto Melo por conta do caso VaideBet. Como o tema virou pauta principal das reuniões do Conselho, não houve avanço desde então. O entendimento é que sequer havia clima entre os membros para promover tais debates sobre o estatuto naquele momento.

Reforma do estatuto tem apoio institucional da atual diretoria

A reforma do estatuto, inclusive, conta com o respaldo da diretoria executiva do Corinthians. Em documento direcionado a Romeu Tuma Jr., o presidente em exercício do clube, Osmar Stabile, manifestou seu total apoio à reforma estatutária e classificou-a como "necessária e inadiável".

A Gazeta Esportiva teve acesso à carta enviada pela diretoria a Romeu. O ofício reconhece a que a estrutura atual do estatuto do Corinthians carece de mudanças que promovam os seguintes pontos:

Maior governança e responsabilidade administrativa;

Reforço nos mecanismos de fiscalização e controle interno;

Maior transparência nas relações contratuais e financeiras;

Modernização dos processos decisórios;

Ampliação da representatividade e fortalecimento institucional.

Osmar Stabile ainda deixou claro que o apoio à reforma estatutária não se trata de um ato político, mas sim de um "compromisso público com o futuro do Corinthians, assumido diante da torcida corinthiana".

Como forma de demonstrar a concordância com a reforma, Stabile destacou que a diretoria alvinegra disponibilizará ao Conselho Deliberativo toda a estrutura física e administrativa necessária para o pleno funcionamento da Comissão de Reforma Estatutária. Entre as medidas, estão: a cessão de salas para reuniões, apoio logístico e, quando necessário, a colaboração de funcionários do clube para auxiliar os trabalhos da Comissão.

Discussões sobre a reforma serão retomadas em breve

As discussões para a reforma estatutária alvinegra serão retomadas logo após a Assembleia Geral dos sócios, última instância do processo de destituição de Augusto Melo, marcada para o dia 9 de agosto de 2025, das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Passada a Assembleia, haverá uma nova reunião com todas as lideranças das chapas do clube para definir o sistema de votação, entre outros tópicos. Isso porque o texto pode ser votado por completo, em uma única reunião, ou por blocos, o que demandaria mais encontros. Ainda há possibilidade e tendência de alterações no projeto, que estava pré-finalizado.

Assim que o texto estiver pronto, o Conselho irá deliberar a aprovação do novo estatuto para que, posteriormente, ele seja votado em uma Assembleia Geral, com a presença dos associados. Se aprovado, entrará em vigor de maneira imediata.

Como apurou a Gazeta Esportiva, membros do Conselho Deliberativo do clube acreditam que todo o processo será finalizado até o final de 2025.