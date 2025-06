São Paulo volta a ter zaga frágil em casa. E nem Zubeldía consegue explicar

O São Paulo voltou a falhar na defesa jogando no Morumbis e iniciou a pausa do Mundial de Clubes com mais um tropeço na bagagem: desta vez, o algoz foi o Vasco, que balançou as redes de Rafael em três oportunidades.

Sistema pouco blindado?

O Tricolor tomou gols em nove dos dez últimos jogos dentro do seu estádio. Neste período, a meta só não foi vazada no empate contra o Fortaleza, em duelo do Brasileirão ocorrido no início de maio.

Neste período, foram apenas quatro vitórias e seis tropeços, sendo quatro empates e duas derrotas. Os dois últimos resultados negativos, aliás, geraram vaias da torcida: contra Mirassol e Vasco.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Vasco Imagem: Jota Erre/AGIF

A fragilidade defensiva no Morumbis contrasta com o atual São Paulo jogando como visitante: nas últimas dez partidas longe de seus domínios, a equipe de Luis Zubeldía saiu sem ser vazada em quatro oportunidades, com quatro vitórias, três empates e três derrotas.

O que explica a diferença de desempenho em casa e fora dela? O técnico do Tricolor até tentou explicar, mas se pautou pela honestidade ao dizer que não tem resposta certeira para o problema.

Não sei dizer. Sinto que não estamos jogando bem sobretudo no Morumbis. No ano passado, houve partidas em que jogamos muito bem em casa, mas este ano isso está nos custando caro — e a responsabilidade é nossa: minha, principalmente, e dos jogadores. Temos que jogar melhor. [...] Estamos pagando muito caro no Brasileirão. Eles estão nos superando no futebol, na organização e em coisas pontuais do jogo Zubeldía

Pressionado, Zubeldía tem (por enquanto) bastante tempo para trabalhar. O São Paulo só volta a jogar na segunda quinzena de julho, depois do término do Mundial de Clubes.

A folga no calendário, aliás, já é bem vista pelo treinador, que espera ter o retorno de peças importantes, como Lucas e Oscar.