Santos: Rollheiser pode ser 10 que Neymar não é? Comentaristas opinam

O Santos conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão após vencer o Fortaleza e viu brilhar um outro nome que não o de Neymar (suspenso), o de Rollheiser. No Fim de Papo, Milly Lacombe e Renan Teixeira debateram qual pode ser o papel do meia argentino no time.

Rollheiser foi decisivo contra o Fortaleza, marcando o gol da vitória por 3 a 2 e contribuindo com uma assistência. O Santos chegou a 11 pontos e assumiu o 15º lugar.

Renan: Rollheiser pode ser dupla de Neymar

O Rollheiser deve [chamar a responsabilidade]. Ele tem qualidade para isso. Ele mostrou muito no Estudiantes, quando a gente passou a conhecê-lo. Contra o Fortaleza, ele fez o gol e deu uma bela assistência para o Barreal. Tem muita qualidade técnica, muita visão de jogo, dá uma dinâmica muito boa no meio-campo.

Rollheiser e Neymar podem fazer uma boa dupla, potencializar o jogo do Guilherme, o Barreal também é um jogador interessante. Construindo um meio-campo forte, que tenha uma marcação boa e consiga dar sustentação para o ataque, [...] o Santos tem qualidade para não passar apuros.

Renan Teixeira

Milly: Neymar pode desafinar o Santos

O Santos tem time para ficar no meio da tabela. O Zé Rafael é um grande volante. Era um meia que foi recuando, é altamente técnico, está magrinho, fininho, em forma, pode ajudar muito o Santos - e o elenco do Santos é bom. A volta do Neymar pode desafinar tudo isso

Milly Lacombe

