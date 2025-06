Santos: Neymar sai de férias e prepara viagem, mas promete que vai treinar

Do UOL, em Santos (SP)

Neymar sai de férias hoje com a promessa ao Santos de que vai se cuidar.

O que aconteceu

Neymar manterá contato com o departamento de saúde do Santos durante o recesso. Ele e seus companheiros voltarão a treinar no dia 27.

O craque conversou com os profissionais do Peixe sobre os cuidados que terá nas férias. O principal interlocutor é o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan.

Neymar ouviu sobre a necessidade de treinar para não "perder o que já foi construído". O Santos vê o craque muito melhor fisicamente.

Após duas lesões musculares, o camisa 10 se recuperou e mostrou bom desempenho contra CRB, Vitória e, principalmente, Botafogo. Ele atuou sem limitações até ser expulso.

O cartão vermelho freou a sequência e o tirou do duelo com o Fortaleza. O diagnóstico de covid-19 o impediu de fazer alguns treinamentos.

Agora, a expectativa do Santos e de que Neymar se cuide durante as férias. E concluir a recuperação no retorno. O Peixe ainda terá duas semanas de "intertemporada".

Neymar deve ir aos Estados Unidos com a família. Na volta, a tendência é que ele anuncie a renovação com o Santos até a Copa do Mundo de 2026. O contrato atual terminará em 30 de junho.