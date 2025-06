Ryan Francisco marca pela primeira vez no Morumbis e pede passagem no São Paulo

Ryan Francisco marcou seu primeiro gol no Morumbis na última quinta-feira, na derrota do São Paulo para o Vasco, por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante entrou aos 36 minutos do segundo tempo e marcou um golaço para o Tricolor nos acréscimos. Até o gol, a equipe perdia o jogo por 3 a 0.

Na atual temporada, a jovem promessa de Cotia balançou as redes três vezes. Além do tento contra Vasco, Ryan também marcou contra Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, e Ceará, pelo Brasileiro. Ambos os gols ocorreram longe do Morumbis.

O jogador, no entanto, não tem recebido muitas oportunidades com o técnico Luis Zubeldía. Dos 14 jogos que disputou neste ano, apenas três foram como titular. Nas outras 11 ocasiões, em nove o garoto entrou depois dos 25 minutos da etapa final. Ao todo, ele soma 352 minutos.

Base #MadeInCotia tem fim de semana repleto de jogos pelo Campeonato Paulista. Leia mais > https://t.co/n14bwDxTIc #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ubavndv0ao ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 13, 2025

Com a lesão de Calleri, Ryan esperava ganhar mais chances no time titular do São Paulo. No entanto, desde que o camisa 9 se machucou, ele entrou em campo apenas oito vezes e não saiu do banco de reservas em seis partidas.

O jogador de 18 anos viu a concorrência no ataque aumentar ainda mais com a chegada de Juan Dinenno, anunciado na última terça-feira. O argentino, inclusive, ganhou mais minutos que Ryan contra o Vasco.

Agora, Ryan tem a pausa da Copa do Mundo de Clubes como uma oportunidade para trabalhar e ganhar moral com Zubeldía. O São Paulo voltará a jogar em julho.