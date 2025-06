Russell lidera segundo treino livre do GP do Canadá; Bortoleto termina em 13º

George Russell foi o mais rápido da sexta-feira no segundo treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1, realizado no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. O piloto da Mercedes cravou 1min12s123 com pneus médios, superando por apenas 0s028 o tempo de Lando Norris, da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto mostrou consistência e fechou a sessão em 13º lugar, a cerca de sete décimos do tempo do líder.

Andrea Kimi Antonelli, companheiro de Russell na Mercedes, completou o top-3 com mais uma atuação sólida. Alexander Albon, mantendo o bom desempenho da Williams visto no TL1, terminou em quarto, seguido por Fernando Alonso, da Aston Martin, em quinto. Oscar Piastri, apesar de ainda lutar com o equilíbrio do carro da McLaren, ficou em sexto.

Carlos Sainz, agora pilotando pela Williams, chegou a figurar entre os primeiros com pneus médios e finalizou a atividade em sétimo. Lewis Hamilton, o único representante da Ferrari no treino após a ausência de Charles Leclerc ? que bateu no TL1 e teve o chassi danificado ? ficou em oitavo. Max Verstappen, que liderou a primeira sessão do dia, voltou a reclamar do comportamento instável da Red Bull e fechou apenas em nono. O top-10 foi completado por Liam Lawson, da RB.

Bortoleto começou a sessão com pneus duros, figurando entre os últimos. Já com compostos macios, mostrou ritmo competitivo e garantiu o 13º melhor tempo, ficando a menos de um segundo da liderança ? desempenho promissor em seu primeiro fim de semana em Montreal.

A sexta-feira também teve momentos de tensão, como o acidente de Lance Stroll logo no início do TL2. O canadense tocou o muro e encerrou precocemente sua participação. A pista, ainda escorregadia em vários trechos, dificultou a vida dos pilotos, que buscaram voltas rápidas entre saídas de traseira e freadas imprecisas.

A Fórmula 1 segue com suas atividades neste sábado (14), com o terceiro treino livre e a classificação que define o grid de largada para o GP do Canadá, décima etapa da temporada 2025.

Confira os dez primeiros colocados do TL2

1. George Russell (Mercedes) - 1min12s123



2. Lando Norris (McLaren) - +0s028



3. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s179



4. Alexander Albon (Williams) - +0s254



5. Fernando Alonso (Aston Martin) - +0s314



6. Oscar Piastri (McLaren) - +0s367



7. Carlos Sainz (Williams) - +0s420



8. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s458



9. Max Verstappen (Red Bull) - +0s521



10. Liam Lawson (RB) - +0s600