Russell desbanca Verstappen e lidera 2º treino livre para o GP do Canadá; Bortoleto é 13º

Apostando em um ritmo muito forte, George Russell dominou o segundo treino livre para o GP do Canadá nesta sexta-feira. O piloto da Mercedes cravou 1min12s123 e desbancou Max Verstappen, que havia sido o mais veloz na primeira sessão. Completando a atividade, Lando Norris recolocou a McLaren na briga pelo topo ao terminar em segundo. Kimi Antonelli, também da Mercedes, foi o terceiro. Com um bom desempenho, Bortoleto terminou em 13º.

No Top 10, Alexander Albon apareceu em quarto seguido de Fernando Alonso na quinta posição. Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Liam Lawson fecharam as dez primeiras colocações da sessão livre.

Mero coadjuvante na primeira atividade, a McLaren iniciou a segunda sessão com Lando Norris cravando o melhor tempo nos dez minutos iniciais. No entanto, ele foi ficando para trás e só se recuperou na parte final, quando obteve a segunda melhor marca e deixou Kimi Antonelli para trás. Oscar Piastri também melhorou sua performance em relação ao primeiro teste e acabou em sexto.

Primeiro a andar na casa de 1min12, Russell imprimiu um ritmo ainda mais forte e se manteve como mais veloz. Verstappen teve um desempenho apenas regular e terminou em nono, atrás do heptacampeão Lewis Hamilton, que não conseguiu brigar pela liderança com a sua Ferrari.

Como na primeira movimentação de pista, o segundo treino também teve percalços e a bandeira amarela foi acionada por causa de um pneu dianteiro esquerdo furado de Lance Stroll. Bortoleto e Hulkenberg iniciaram os testes com compostos duros e figuraram nas últimas posições. No decorrer da sessão, no entanto, o brasileiro da Sauber se recuperou e ficou em 13º.

Charles Leclerc foi a ausência da segunda atividade do dia. A Ferrari soltou um comunicado informando que "devido aos danos provocados após a batida no treino livre 1, a célula de sobrevivência do SF-25 precisa ser trocada". A nota informa ainda que o piloto monegasco vai estar presente no treino que antecede o classificatório neste sábado no circuito Gilles Villeneuve.

Os pilotos voltam ao circuito Gilles Villeneuve neste sábado para a terceira sessão livre que acontece às 13h30. Já a atividade que define o grid está agendada para às 17h. No domingo, a largada da corrida está marcada para às 15h.

Confira os resultados do 2º treino livre do GP do Canadá:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min12s123

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s151

3º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min12s411

4º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min12s445

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s458

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s562

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min12s631

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min12s653

9º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s666

10º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min12s751

11º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min12s799

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s874

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min12s896

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min12s914

15º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min12s939

16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min13s080

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min13s175

18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min13s898

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo

20º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) sem tempo