Ronaldo projeta desempenho dos clubes brasileiros no Mundial

A Copa do Mundo de Clubes começa neste sábado, reunindo clubes de seis continentes que se destacaram em competições continentais nos últimos quatro anos. Dono de uma conquista do Mundial de Clubes no antigo formato com o Real Madrid, o craque Ronaldo analisou as chances das equipes brasileiras no torneio.

"É muito especial ver quatro clubes brasileiros nesse novo formato do Mundial. Falo sobre a competitividade e a qualidade do nosso futebol. Somos referências na América; o único país a mandar quatro representantes e cada um deles com uma história interessante, cheia de méritos para se classificar. O Brasil tem total condição de fazer bonito no torneio", destacou Ronaldo Nazário.

Com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo como representantes do Brasil, o Mundial promete ser uma das edições mais competitivas da história. Segundo Ronaldo, a presença maciça das equipes nacionais como campeãs da Libertadores mostra a força do futebol brasileiro no cenário internacional.

Os desafios dos times brasileiros

Palmeiras

Sobre o Palmeiras, equipe que conquistou a vaga por conquistar o título da Libertadores em 2021, Ronaldo destaca a solidez da equipe nos últimos anos como fato importante para a disputa do torneio.

"O Palmeiras tem um projeto de futebol muito sólido. Digo sempre que, para um time funcionar, são necessários bons elementos em cada posição do campo, tranquilidade para trabalhar e processos bem executados no extracampo. Eles têm um treinador que sabe gerenciar muito bem todos esses fatores; o Abel Ferreira conhece e extrai o melhor do elenco. Vejo isso como o principal segredo do seu sucesso no Palmeiras. Acredito que é o time brasileiro com mais chances na primeira fase e com grande possibilidade de, mais uma vez, estar entre os finalistas do torneio", analisou.

Flamengo

Campeão da Libertadores em 2022, o Flamengo mereceu destaque de Ronaldo. Para ele, a tradição do clube carioca e seu reconhecimento internacional podem ser aliados importantes na busca pelo título do Mundial.

"O Flamengo vai ter um início complicado dividindo o grupo com o Chelsea. Já será um teste importante para o clube na primeira fase. Mas tenho certeza de que o time avança e fará uma boa copa, são jogadores acostumados com decisões, experientes, ganhando muitos títulos nos últimos anos. Torço para conseguirem mostrar o bom futebol no Mundial e estarem entre os finalistas", disse.

Fluminense

Vencedor da Libertadores de 2023, o Fluminense também recebeu elogios do Fenômeno.

"O Fluminense passou por algumas mudanças em 2024 e 2025, com a saída de Fernando Diniz e Mano Menezes do comando técnico. O Renato Gaúcho chega com um grande desafio e o time, sem dúvida, está evoluindo bastante. A fase de grupos tem o Borussia Dortmund, que é um time complicado de jogar. Acredito que se classificarão, mas terão dificuldades no mata-mata", declarou.

Botafogo

Atual campeão da Copa Libertadores após conquistar o título em 2024, o Botafogo precisa estar atento com duas pedreiras logo na fase de grupos, segundo a análise de Ronaldo: PSG e Atlético de Madrid.

"O Botafogo viveu um 2024 incrível, voltou a disputar e conquistar títulos. Estar no Mundial agora é reflexo dessa retomada. Mas, se há um grupo da morte, é o deles. Dividir forças contra o PSG e o Atlético de Madrid será um desafio enorme para o clube. O Botafogo precisa vencer bem o confronto inicial contra o Seattle Sounders e jogar de igual para igual contra pelo menos um dos europeus", completou Ronaldo.

Quem é o favorito ao título na opinião de Ronaldo?

Conforme o ídolo brasileiro, quatro equipes despontam como as favoritas para o novo formato do Mundial: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Alimentando a esperança dos torcedores brasileiros, Ronaldo ainda acredita que Palmeiras e Flamengo podem surpreender na fase final.

"Para o título, entre os brasileiros, a equipe com maior potencial de surpreender é o Palmeiras, seguida do Flamengo. Mas destaco o Real Madrid e o PSG como os maiores favoritos ao título. O Real pela equipe cheia de estrelas e com jogadores que podem definir partidas, o PSG pela bola que jogou na final da Champions. Outros que devem estar entre os finalistas são o Manchester City e o Bayern de Munique", disse Ronaldo.

Remodelado a partir deste ano, o Mundial de Clubes da FIFA contará com 32 clubes participantes. O formato de disputa será semelhante ao das Copas do Mundo, onde os times estão divididos em oito grupos de quatro participantes cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.

A partida de abertura do torneio será entre o Inter Miami e o Al-Ahly, neste sábado, no Hard Rock Stadium, às 21h (de Brasília).