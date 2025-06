Rival do São Paulo na Libertadores desmaia em campo em jogo pelo Campeonato Colombiano

Um episódio assustou o futebol colombiano nesta quinta-feira. O lateral Andrés Román, do Atlético Nacional, desmaiou em campo durante o primeiro tempo do jogo contra o Santa Fé, pelo campeonato local, causando muita preocupação. Apesar do susto, o jogador conseguiu se sentar e recuperar o equilíbrio, para o alívio de todos no Estádio El Campin.

O lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo. Román estava na beira do campo quando caiu e desmaiou. Rapidamente o episódio causou muito alarde. Todos os jogadores e torcedores, de ambos os clubes, pediram desesperadamente pela entrada de uma ambulância em campo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atle?tico Nacional SA (@nacionaloficial)

Após alguns minutos, Román deixou o campo andando e se dirigiu ao hospital para realizar outros exames. De acordo com o jornal argentino Olé, em 2021, quando era procurado pelo Boca Juniors, o lateral foi diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica, fato que impediu o atleta de passar no exame médico e ingressar no time de La Bombonera.

"Imediatamente a primeira coisa que fiz foi solicitar ao árbitro que me desse um tempo para substituí-lo. A humanidade vem em primeiro lugar. Agora, é muito cedo para falar sobre o caso. Conversamos e ele está bem. Román nos disse que não sente nada, mas certamente fará mais exames e esperamos que tudo se normalize. Não é uma situação que estamos acostumados a ver", explicou o treinador do Atlético Nacional em entrevista coletiva.

Até o momento, o Atlético Nacional não se pronunciou sobre o desmaio de Andrés Román.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atle?tico Nacional SA (@nacionaloficial)

Adversário do São Paulo na Libertadores

O Atlético Nacional será o adversário do São Paulo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Os colombianos se classificaram em segundo no Grupo F da competição. O duelo de ida entre as equipes está marcado para o dia 12 de agosto, com mando do Atlético Nacional.