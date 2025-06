Recém-contratados, Arthur Cabral e Joaquín Correa projetam disputa de títulos pelo Botafogo

Nesta sexta-feira, Arthur Cabral e Joaquín Correa, atacantes recém-contratados pelo Botafogo, se mostraram muito ansiosos em estrear pelo Glorioso e projetaram a disputa de títulos com a camisa do clube carioca, sobretudo o Mundial de Clubes.

"Vim para o Botafogo buscando um grande projeto. É uma equipe muito grande. Claro que poder disputar uma Copa do Mundo de Clubes, que é a primeira, e poder terminar a temporada disputando todas as competições, pesa muito na decisão de um atleta. Venho com um objetivo muito grande de honrar essa camisa, ser campeão e poder retribuir toda a confiança que estão depositando em mim", afirmou Arthur Cabral.

Revelado pelas categorias de base do Ceará, Arthur Cabral defendeu o Palmeiras entre janeiro e agosto de 2019, antes de ir para a Europa. Disputou apenas cinco jogos pelo Verdão e marcou um gol. Em seguida, o brasileiro teve passagens pelo Basel-SUI e Fiorentina-ITA. Em agosto de 2023, foi anunciado pelo Benfica, onde disputou 77 partidas, marcou 18 gols e deu cinco assistências.

"Estou feliz pelo reconhecimento dos meus companheiros. É um desafio muito importante estar aqui, estou ansioso para jogar minha primeira partida. É um grupo muito unido, de gente que quer ganhar, então estou feliz por integrar esse grupo", declarou Joaquín Correa.

Ex-Inter de Milão, o atacante chegou sem custos à equipe carioca, com contrato até o final de 2027. Revelado pelo Estudiantes, o jogador de 30 anos tem vasta experiência em times europeus. Durante sua carreira, atuou por Sevilla, Lazio, Marselha e Inter de Milão. Em seu currículo, acumula convocações para a seleção argentina e conquistou a Copa América de 2021 com seu país.

Com ambos à disposição, o Botafogo estreia no Mundial de Clubes neste domingo, contra o Seattle Sounders (EUA), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Além do clube norte-americano, o Glorioso enfrentará PSG e Atlético de Madrid na primeira fase.