Real Madrid anuncia parceria com marca de luxo para roupas e viagens

O Real Madrid anunciou uma parceria com a grife francesa Louis Vuitton, que passa a ser a fornecedora de roupas de viagem sociais do clube.

O que aconteceu

No vídeo que anuncia a parceria, as marcas destacam a elegância e a vitória como companheiros de viagem. A colaboração se estende para os times de futebol masculino e feminino e também para a equipe de basquete masculina.

As peças desenvolvidas pela grife francesa são personalizadas, carregando vários símbolos do Real Madrid. As cores e o escudo do clube espanhol estão presentes em malas, bolsas, ternos e sapatos.

Eder Militão e Vini Jr, com roupas de viagem do Real Madrid Imagem: Reprodução/Louis Vuitton

O Real Madrid pode estrear a nova coleção nos Estados Unidos, onde a equipe disputará o Mundial de Clubes nos próximos dias. Os espanhóis estão no Grupo H, ao lado de Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT).