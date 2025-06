Real Madrid anuncia joia do River Plate, mas só terá jogador após Mundial

O Real Madrid anunciou hoje (13) a contratação do meia-atacante Franco Mastantuono, 17, do River Plate. Ele chega ao clube espanhol no dia 14 de agosto, para o início da próxima temporada, com um contrato de seis temporadas, até 2031.

O que aconteceu

Para tirar o jovem atleta do River Plate, o Real Madrid desembolsou 63 milhões de euros (pouco mais de R$400 milhões). O River Plate ficará com R$ 290 milhões, que é o valor da multa rescisória do jogador; o restante é dividido entre o fisco espanhol e algumas taxas operacionais argentinas.

Mastantuono foi promovido ao time principal do River Plate em 2024 e, desde então, fez 60 partidas pelo time. Ele balançou as redes 10 vezes e distribuiu sete assistências.

Lionel Scaloni convocou Mastantuono para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Diante do Chile, na vitória por 1 a 0, ele entrou em campo no segundo tempo.

Mastantuono defenderá o River Plate no Mundial de Clubes. O time argentino está no Grupo E, ao lado de Inter de Milão (ITA), Monterrey (MEX) e Urawa Reds (JAP).