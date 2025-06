Real Madrid anuncia contratação da promessa argentina Franco Mastantuono, do River Plate

Na manhã desta sexta-feira o Real Madrid anunciou a contratação do meia argentino Franco Mastantuono, jogador de 17 anos revelado pelo River Plate. O jovem é tratado como uma das principais promessas da Argentina, tendo sido convocado para a seleção na última data Fifa.

Mastantuono se juntará ao Real Madrid após a disputa da Copa do Mundo de clubes pelo River Plate. O meia, que assinou com os Merengues até junho de 2031, pode enfrentar o clube espanhol em uma possível semifinal da competição.

Carreira

Mastantuono se formou nas categorias de base do River Plate entre 2019 e 2024, quando enfim estreou na equipe profissional. Em fevereiro do ano passado, quando marcou pela Copa Argentina, se tornou o jogador mais jovem a marcar na história do clube.

Após aproveitar as chances que recebeu, Mastantuono se tornou titular absoluto de Marcelo Gallardo com apenas 17 anos. Na última data Fifa, ao entrar em campo na vitória da Argentina sobre o Chile, o jogador se tornou o atleta mais jovem a defender a seleção tricampeã do mundo em um jogo oficial.

Nesta temporada, Mastantuono tem sete gols e quatro assistências após 19 jogos com o River Plate.