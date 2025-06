'Porrada neles?' Raphinha não se arrepende de frase polêmica

Um dos principais jogadores brasileiros da atualidade, Raphinha foi o convidado da semana do programa Conversa com Bial, da TV Globo. O atacante falou sobre o momento da seleção brasileira, que garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026 após a vitória sobre o Paraguai, a primeira sobre o comando do técnico Carlo Ancelotti.

O que ele disse

Para o atleta, apesar do objetivo alcançado, o time ainda precisa evoluir para a disputa do Mundial. "Obviamente estamos longe daquilo que queremos como grupo e eu também, individualmente, dentro da seleção, mas acho que temos um tempo para conseguirmos trabalhar melhor e chegar em melhores condições à Copa".

A chegada de Ancelotti trouxe novos ares à seleção. Antes da contratação do renomado treinador italiano, o Brasil sofreu derrota vexatória para a Argentina em Buenos Aires, por 4 a 1, partida que culminou na demissão de Dorival Júnior. Antes do clássico, Raphinha disse em entrevista a Romário que daria "porrada neles". Na entrevista, o jogador afirma não se arrepender da frase.

Não me arrependo nem um pouco do que falei. Acho que, independentemente, contra quem seja, se precisar sair na porrada para defender meu País, vou fazer. Se tiver que sair na porrada para defender os meus, vou fazer de olhos fechados

Acho que cresci muito em termos de evolução no futebol, mas já pensei em desistir muitas vezes antes de ir para Portugal e até mesmo quando estava na Europa. Já pensei em abrir mão do futebol e voltar para casa por diversos motivos.

Raphinha, à TV Globo

Destaque na vitória sobre o Paraguai, Raphinha vive grande momento na carreira e é um dos cotados na disputa pela Bola de Ouro, premiação da revista France Football que elege o melhor jogador do planeta. Na entrevista, o gaúcho de Porto Alegre refletiu sobre a fase e relembrou as dificuldades até se estabelecer entre os grandes atletas do futebol mundial.