Quando começa o Mundial de Clubes 2025? Veja horário e onde assistir

O Mundial de Clubes 2025 começa neste sábado, dia 14 de junho, com o jogo entre Inter Miami e Al Alhy, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A bola do jogo de estreia do Mundial rola a partir das 21h (de Brasília). Antes do apito inicial, haverá um show de abertura programado para as 20h15.

A abertura contará com transmissões de sportv (tv fechada), DAZN (app e site) e CazéTV (YouTube).

Inter Miami x Al Ahly será o único jogo no dia da abertura. Quatro partidas dão sequência ao torneio já no dia seguinte, domingo (15): Bayern de Munique x Auckland City, às 13h, PSG x Atlético de Madrid, às 16h, Palmeiras x Porto, às 19h, e Botafogo x Seattle Sounders, às 23h.

O Flamengo estreia na segunda-feira (16), contra o Espérance, às 22h. Já o Fluminense fecha a participação dos brasileiros na primeira rodada na terça-feira (17), às 13h, diante do Borussia Dortmund.

A grande decisão da Copa do Mundo de Clubes acontece no dia 13 de julho, um domingo. O palco da final será o MetLife Stadium, em Nova Jérsei, às 16h.