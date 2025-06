Quais são as caras novas dos clubes para a disputa do Mundial de Clubes

A janela extra de transferências para a edição inaugural do Mundial de Clubes da Fifa fechou, e muitos participantes aproveitaram o período para reforçar seus elencos para a competição.

O que aconteceu

O Botafogo foi o time brasileiro que mais contratou para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Glorioso anunciou quatro jogadores, enquanto Flamengo e Fluminense fecharam com um nome cada. Já o Palmeiras passou em branco na janela extra.

Dos 32 times participantes, apenas 12 não terão caras novas. Além do Palmeiras, times como Atlético de Madri, Juventus, PSG e River Plate seguem para o Mundial sem reforços.

Os clubes também poderão substituir ou adicionar jogadores durante um curto período de competição, entre 27 de junho e 3 de julho, um dia antes do início das quartas de final. "O objetivo é facilitar acordos entre clubes e jogadores cujos contratos estejam prestes a vencer, permitindo que mais atletas possam participar da competição", diz texto da Fifa.

As principais caras novas do Mundial

Botafogo

Joaquín Correa Imagem: Reprodução/Instagram tucucorrea

O Botafogo foi o time brasileiro que mais contratou para o Mundial. Ao todo, foram cinco reforços: o goleiro equatoriano Cristhian Loor, do Independiente Del Valle, o zagueiro Kaio Pantaleão, do Krasnodar, o meia argentino Álvaro Montoro, ex- Vélez Sarsfield, e os atacantes Arthur Cabral, que estava no Benfica, e Joaquín Corrêa, da Inter de Milão.

Flamengo

Imagem: Alexandre Araújo / UOL

O Flamengo finalizou a janela da Copa do Mundo de Clubes da Fifa com apenas uma contratação: o experiente volante Jorginho, de 33 anos, ex-Arsenal (ING).

Fluminense

Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Fluminense atendeu ao pedido de Renato Gaúcho e acertou a contratação do venezuelano Yeferson Solteldo, que estava no Santos. Será o único reforço do Tricolor para o Mundial.

Al Ahly

Mahmoud Trezeguet em ação com a camisa da seleção do Egito Imagem: Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images

Adversário do Palmeiras na primeira fase, o Al Ahly contratou seis jogadores. Destaques para o ponta-esquerda Mahmoud Trezeguet, de 30 anos, e o ponta-direita Ahmed Sayed Zizo, de 29, ambos com larga experiência vestindo a camisa da seleção do Egito.

Bayern de Munique

Jonathan Tah, defensor do Bayern de Munique Imagem: Divulgação/Site oficial do Bayern de Munique

O Bayern de Munique tem duas caras novas para a disputa do Mundial: o zagueiro Jonathan Tah, que defendia o Bayer Leverkusen, e o meio-campista Tom Bischof, contratado ainda em janeiro e que chega agora ao clube bávaro após passagem pelo Hoffenheim.

Boca Juniors

Miguel Ángel Russ, técnico do Boca Imagem: Divulgação Boca Juniors

A principal cara nova do Boca Juniors é o técnico Miguel Ángel Russo, campeão da Libertadores pelo time xeneize em 2007. O experiente volante Leandro Paredes, ex-Roma, também fez o caminho de volta, mas não foi inscrito no Mundial. Outras caras novas são o ponta Malcom Braida e o zagueiro Marco Pellegrino.

Borussia Dortmund

Os irmãos Bellingham: Jude (à esquerda) e Jobe Imagem: Reprodução/Instagram

Um dos integrantes do grupo do Fluminense, o Borussia Dortmund anunciou a chegada de Jobe Bellingham, irmão mais novo de Jude, que está no Real Madrid. Trata-se de um jovem meio-campista de 19 anos que se destacou na campanha de acesso do Sunderland à Premier League.

Chelsea

Liam Delap, jogador inglês, atuando com a camisa do Ipswich Town Imagem: Reprodução @liamdelap7

Adversário do Flamengo na fase de grupos, o Chelsea apostou em três jovens para reforçar o elenco para o Mundial: o zagueiro francês Mamadou Sarr, de 19 anos, que estava no Strasbourg, o meio-campista português Dario Essugo, de 20, ex-Sporting, e o atacante Liam Delap, jogador de 22 anos contratado do Ipswich Town.

Inter de Milão

Cristian Chivu, novo treinador da Inter de Milão Imagem: Piero CRUCIATTI / AFP

A principal cara nova da Inter está no banco de reservas. Após perder Simone Inzaghi, vice-campeão da Champions League, para o Al Hilal, o clube italiano acertou a chegada do técnico Cristian Chivu, ex-jogador da própria Internazionale que estava comandando o Parma. O clube italiano também fechou com o atacante brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, e o meio-campista croata Petar Sucic, ex-Dinamo Zagreb

Inter Miami

William Yarbrough, goleiro do Inter Miami Imagem: Divulgação/Site oficial do Inter Miami

O time de Lionel Messi resolveu se reforçar no gol. O experiente norte-americano William Yarbrough, de 36 anos, chega para disputar posição com o titular e também veterano Óscar Ustari, argentino de 38 anos. Ele estava sem clube.

Manchester City

Marcus Bettinelli, ex-Chelsea Imagem: Getty Images

Depois de uma temporada para ser esquecida, o Manchester City segue em reformulação após a saída de nomes como Kevin De Bruyne. O time de Pep Guardiola anunciou um pacotão com quatro reforços para o Mundial: o goleiro Marcus Bettinelli (Chelsea), o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton) e os meias Rayan Cherki (Lyon) e Tijjani Reijnders (Milan).

Porto

Gabri Veiga Imagem: Reprodução/Porto

Outro adversário do Alviverde, o Porto foi pontual na janela e acertou a chegada de apenas um reforço: Gabri Veiga, meio-campista espanhol de 23 anos que pertencia ao Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Real Madrid

Alexander-Arnold, ex-Liverpool Imagem: Reuters/Andrew Boyers

O clube merengue chega para o Mundial com duas novidades no elenco: o lateral Alexander-Arnold, ex-Liverpool, e o zagueiro Dean Huijsen, ex-Bournemouth.