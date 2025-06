Polêmica no Botafogo: John Textor rebate declarações de Arthur Jorge

Nesta sexta-feira, o técnico Arthur Jorge deu declarações sobre sua saída do Botafogo no final do último ano. John Textor, sócio majoritário da SAF da equipe carioca e responsável pela contratação do treinador, ironizou o lusitano em suas redes sociais.

"Se você não quer que a verdade seja dita, deveria ficar calado. Este momento, na Copa do Mundo de Clubes, é exclusivo dos "Escolhidos"", publicou Textor, em seu Instagram.

Em entrevista exclusiva concedida ao ge, Arthur Jorge elogiou o mandatário botafoguense. No entanto, demonstrou insatisfação com a parte financeira de seu contrato e acredita que, pelo seu desempenho, mereceu algo mais "valioso".

"Eu estaria na oitava posição entre os técnicos mais bem pagos do Brasileirão de 2024. Acho que o meu trabalho foi merecedor de ser considerado (mais valioso) aquilo que foi o trabalho desenvolvido. E isso é mostrando competência, que depois é ou pode ser reconhecida", disse o português.

"O que optei para mim foi o encerramento desse ciclo aqui no Botafogo, tendo em conta aquilo com que me deparava e o que eu tinha pela frente. Tenho que tomar decisões, pensar naquilo que possa ser o melhor. Mas óbvio que eu não posso dizer que tenha ficado satisfeito por sair do Botafogo", concluiu.

Longe da polêmica: a estreia no Mundial

Em meio à polêmica entre Textor e Arthur Jorge, o Botafogo caminha para seus últimos dias de treino antes da estreia no Mundial de Clubes. A equipe irá estrear na competição neste domingo, diante do Seattle Sounders. O jogo acontece às 23h (de Brasília), no Lumen Field.