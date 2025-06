Porto tem ano sem brilho, mas freguesia de Abel é trunfo contra Palmeiras

O Porto, adversário do Palmeiras na estreia da Copa do Mundo de Clubes, fez uma temporada muito abaixo do esperado. No entanto, os portugueses têm um "trunfo" contra o técnico Abel Ferreira para estrear na competição com o pé direito.

A temporada do Porto

Decepção na Taça de Portugal. O Porto foi eliminado pelo Moreirense antes das oitavas de final da competição após tomar uma virada por 2 a 1. O resultado foi surpreendente já que o Porto era o atual tricampeão do torneio, e o Moreirense uma equipe de menor expressão no futebol português.

O Porto caiu na Taça da Liga para um de seus principais rivais. A equipe perdeu na semifinal por 1 a 0 para o Sporting e também foi eliminado.

A equipe não disputou a Liga dos Campeões, e caiu de forma precoce na Liga Europa. O Porto foi eliminado para a Roma nos playoffs da competição (a fase que antecipa as oitavas de final).

No Campeonato Português, a equipe também não conseguiu fazer frente para Sporting (campeão) e Benfica, ficou na 3ª posição e fora da próxima Liga dos Campeões.

O trunfo

Abel Ferreira tem um péssimo histórico contra o Porto como técnico. Eles se enfrentaram seis vezes quando o treinador comandava o Braga: perdeu cinco e empatou uma.

O Porto também tem vantagem nos duelos quando Abel era jogador. Foram 21 confrontos com 10 vitórias do Porto, 7 vitórias para Abel e 4 empates.

Duas vitórias de Abel resultaram em título: a Taça de Portugal da temporada 2007/08 e Supertaça da temporada seguinte.

O Palmeiras não comenta a situação de Mayke, e está focado na sua estreia no Mundial. O Alviverde faz sua estreia neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Al Ahly, do Egito, e Inter Miami completam o grupo A