Palmeiras x Fluminense: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileiro feminino

O Palmeiras recebe o Fluminense nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

A partida será televisionada pelo SporTV, mas você também acompanha a repercussão do confronto aqui no gazetaesportiva.com.

Classificado antecipadamente para a próxima fase do Campeonato Brasileiro feminino, o Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira buscando mais um resultado positivo para manter a toada e chegar com confiança no mata-mata da competição.

O Verdão é o atual quarto colocado do Brasileirão feminino, com 24 pontos, atrás apenas do líder Cruzeiro, do vice-líder Corinthians e do São Paulo, que figura em terceiro lugar.

Restando apenas dois rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino, algumas equipes ainda brigam pelas últimas vagas nas quartas de final.

Os oito primeiros colocados avançam para o mata-mata. O dono da melhor campanha geral enfrenta o oitavo, o segundo duela com o sétimo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Todas as fases contêm jogos de ida e volta.