Palmeiras ou Flu: qual a estreia mais difícil no Mundial? Colunistas opinam

Palmeiras ou Fluminense: quem tem a estreia mais complicada dos times brasileiros no Mundial de Clubes?

No Posse de Bola, o âncora Eduardo Tironi e os colunistas Juca Kfouri, José Trajano, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri debateram a questão.

Juca: "É a estreia do Fluminense, estourado. Não há o que discutir. Se alguém disser que não?"

Tironi: "Eu digo que não. Essa é a discussão. Eu voto no Palmeiras porque tem mais obrigações que o Fluminense tem contra o Borussia. O grupo do Fluminense tem dois times que ele pode ganhar os dois e passar em segundo. Se o Palmeiras não ganha ou não pontua nesse jogo contra o Porto, ele já fica numa situação estranha".

Trajano: "Todo mundo está falando o Fluminense, que pega o Borussia. O Porto hoje é a terceira força do futebol português, mas teve seus momentos de glória recentes e tem uma tradição, não é um time bobo. Em tese, seria o Fluminense, mas o jogo do Palmeiras não é um jogo mole".

Juca: "Não há risco de o Palmeiras não pontuar contra o Porto, só Danilo Lavieri dirá que é um jogo perigoso. Não há risco. Vocês estão muito pessimistas em relação aos times brasileiros".

Trajano: "Afirmar isso com todas as letras é difícil porque o Porto também não é uma galinha morta".

Mauro Cezar: "Em tese, é a do Fluminense. O Dortmund terminou bem a temporada, deu uma arrancada, foi para a Champions League, estava fora e conseguiu a classificação. Agora, eu vi ontem o Mauricio falando que a comissão técnica do Palmeiras é portuguesa e isso vai ajudar, mas não vai ajudar em nada — isso é uma bobagem! A comissão técnica do Porto é encabeçada por um argentino, Martín Anselmi, ex-técnico do Deportivo Del Valle que assumiu no começo do ano, no meio da temporada europeia. E eles estão fora de Portugal há muito tempo, vão ter que estudar o Porto como qualquer adversário, porque eles não vivem enfrentando o Porto".

Danilo Lavieri: "Preciso fazer um protesto. Para mim, que fique claro, o Porto é favorito contra o Palmeiras".

Tironi: "Ah, calma, aí também não".

Juca: "Eu tô indo embora. Dá um ratão de bronze pra ele".

Confira as estreias dos brasileiros no Mundial

Palmeiras x Porto

Domingo (15/6) - 19h (de Brasília) - Metlife Stadium

Botafogo x Seattle Sounders

Domingo (15/6) - 23h (de Brasília) - Lumen Field

Flamengo x Esperance

Segunda-feira (16/6) - 22h (de Brasília) - Lincoln Financial Field

Fluminense x Borussia Dortmund

Terça-feira (17/6) - 13h (de Brasília) - Metlife Stadium

