Palmeiras goleia Fluminense no Brasileiro feminino e emenda terceira vitória seguida

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, o Palmeiras recebeu o Fluminense na Arena Barueri, goleou por 4 a 2 e emendou sua terceira vitória seguida na temporada. Tainá Maranhão, Lais, Amanda Gutierres e Stefanie balançaram as redes para o Verdão, enquanto Lelé e Lurdinha descontaram para o Tricolor.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 27 pontos, na quarta colocação da tabela, e emendou sua terceira vitória consecutiva (São Paulo, Real Brasília e Fluminense). Do outro lado, com a derrota, o Fluminense permaneceu com 15 pontos, na 11ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o Sport. Ao mesmo tempo, o Fluminense recebe o Real Brasília. Ambos os duelos serão válidos pela 15ª rodada.

Aos 6 minutos do primeiro tempo, o Fluminense saiu na frente com Lelê. A atacante aproveitou uma cobrança de falta pela esquerda e, bem posicionada na pequena área, cabeceou para o fundo da rede.

Já aos 20 da etapa inicial, o Palmeiras respondeu com um golaço de Tainá Maranhão. A camisa 29 dominou girando na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para a goleira Cláudia.

Com 7 minutos do segundo tempo, o Palmeiras virou o jogo. Após jogada de Brena pela esquerda, Tainá Maranhão finalizou, a goleira espalmou, e Laís Melo aproveitou o rebote para empurrar para as redes.

Aos 13 da segunda etapa, Amanda Gutierres ampliou para o Verdão. Ela recebeu passe de Ingryd, invadiu a área pela direita e chutou cruzado; a bola bateu na trave antes de entrar.

Já perto do fim, aos 43 minutos do segundo tempo, saiu o quarto do Palmeiras. Brena fez ótima jogada pelo meio e encontrou Stefanie, que bateu cruzado.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o Palmeiras ficou com uma jogadora a menos. Pati Maldaner foi expulsa após interceptar a bola com a mão em cima da linha, evitando o gol do Fluminense.

Na cobrança de pênalti após a expulsão, também aos 46 da etapa final, Lurdinha marcou para o Fluminense. A camisa 7 bateu firme no canto esquerdo, e mesmo com Tapia acertando o lado, a bola balançou as redes.