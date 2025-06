Palmeiras faz trabalho tático e traça estratégia ofensiva para estreia no Mundial contra o Porto

O Palmeiras está perto de sua estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Na manhã desta sexta-feira, o elenco fez o penúltimo treino antes de encarar o Porto. Com o elenco completo, o técnico Abel Ferreira orientou um trabalho tático, com ênfase em estratégias ofensivas, no estádio da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA).

Ainda, os atletas de ataque e defesa foram separados para atividades específicas de cada posição. O duelo entre Palmeiras e Porto está marcado para às 19 horas (de Brasília), deste domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Essa foi a quarta atividade do elenco em solo norte-americano, o segundo com o elenco todo à disposição. Os atletas que estavam servido as seleções na data Fifa chegaram na noite de quarta-feira e tiveram os primeiros trabalhos nos Estados Unidos na manhã de quinta-feira.

Abel e sua comissão ainda comandarão mais um treino em Greensboro antes de, finalmente, seguir viagem à Nova Jersey, onde realizará o reconhecimento do gramado do jogo. Nessa semana, a equipe tem feito atividades na parte da manhã, na UNC, e à tarde, no próprio hotel.

O técnico Abel Ferreira não deve ter desfalques para o duelo contra o Porto. O atacante Paulinho, que vinha fazendo controle de carga no Brasil, tem treinado normalmente. No dia do jogo, o treinador deve fazer uma movimentação com o time titular já estabelecido.

Palmeiras e Porto se enfrentam pela primeira vez na história. O Verdão busca sua primeira vitória contra times de Portugal e tem como trunfo o conhecimento da comissão técnica portuguesa acerca do futebol português.