Palmeiras constrói centro de excelência em hotel nos EUA para a disputa do Mundial de Clubes

Em preparação para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o Palmeiras construiu um centro de excelência no hotel Grandover Resort & Spa, na Carolina do Norte. O Verdão estreia na competição neste domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Porto-POR, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelo grupo A.

"O nosso desafio começou em janeiro, quando passamos a buscar mais informações sobre o Mundial junto à Fifa. O Departamento Jurídico foi muito eficiente e proativo, filtrando e distribuindo a cada área as demandas exigidas. Em março, fizemos uma visita técnica, com a participação de um membro de cada área. Passamos por Miami, Nova Jersey e Greensboro. Conhecemos o hotel e consideramos a estrutura maravilhosa, só necessitando de alguns ajustes. Foi um processo trabalhoso, mas feito com muito amor e carinho. O nosso objetivo era trazer para cá a rotina que o atleta tem na Academia de Futebol", disse Leonardo Piffer, gerente operacional do Palmeiras.

Fazendo de Greensboro a nossa casa! ? Foram mais de 4 toneladas de materiais enviados do Brasil para montar um centro de excelência nos EUA durante a #FIFACWC. Assista completo na TV Palmeiras! ? ? https://t.co/6mAZrq3itZ pic.twitter.com/9NBJKjqcxz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 13, 2025

De acordo com o clube, quatro andares do Grandover Resort & Spa, em Greensboro, foram reservados exclusivamente para o Palmeiras. Em deles, algumas salas foram preparadas para análise de desempenho, comissão técnica, gerência de futebol profissional, núcleo de saúde e performance (NSP) e rouparia. No mesmo andar, ainda há um espaço de recreação, um auditório e um restaurante.

A estrutura conta com equipamentos de última geração, trazidos pelo Palmeiras da Academia de Futebol ou alugados nos EUA. Ao todo, o Verdão viajou com aproximadamente quatro toneladas de bagagem.

"A gente nunca tinha embarcado tanta bagagem assim, portanto foi desafiador. Começou com a inserção de cada item na planilha, depois pesagem, nota fiscal. Cabe ressaltar o trabalho dos roupeiros e massagistas para transportar todo o material, bem como a ajuda dos colaboradores da manutenção que nos auxiliaram no dia do embarque. Trouxemos 221 caixas com material e deu tudo certo", comentou Leonardo Piffer.

Depois da estreia contra o Porto neste domingo, o Palmeiras encara o Al-Ahly-EGI na próxima quinta-feira, às 13 horas, novamente no Metlife Stadium. Por fim, o Verdão encerra sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami-EUA no dia 23 de junho, segunda-feira, às 22 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami.

"O Palmeiras tem uma metodologia de trabalho bem definida, que considera o jogador como o centro de tudo, com três órbitas em torno dele: estrutura física, recursos humanos e métodos/processos. A gente sabia que ficaria nos Estados Unidos por um tempo prolongado e, por isso, o Palmeiras estudou as melhores possibilidades de sede, de modo a otimizar o nosso fluxo diário de trabalho. Depois, veio o trabalho da nossa logística, que conseguiu trazer equipamentos de São Paulo. Viemos com o avião bem carregado justamente para oferecer ao atleta a possibilidade de ele repetir o que faz na Academia", finalizou Daniel Gonçalves, Coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do clube.