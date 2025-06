Palmeiras busca primeira vitória de sua história contra um adversário português

O Palmeiras buscará a primeira vitória contra um adversário português de sua história no próximo domingo, na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, contra o Porto, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA.

Em seus 111 anos, o Verdão travou três duelos com portugueses, todos enfrentando o Benfica. Em 1955 e 1957, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 e 3 a 0, respectivamente. Já em 1971, empate em 1 a 1.

Neste ano, contudo, a situação parece ser bem diferente. O Palmeiras chega para o Mundial como uma das equipes mais fortes do continente sul-americano e visto por muitos como o grande favorito a terminar a fase de grupos na liderança de sua chave, que conta, além do Porto, com Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, time do Messi, dos EUA.

O Porto vem de uma temporada europeia frustrante. No Campeonato Português, o clube teve de se conformar com o terceiro lugar, figurando atrás do campeão Sporting e do arquirrival Benfica, segundo colocado.

Já na Liga Europa, o Porto não terminou entre os oito primeiros que garantiram vaga direta nas oitavas de final. Com a 18ª colocação na fase de liga, o clube teve de enfrentar a Roma na primeira rodada de playoffs da competição e foi eliminado.

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa é a grande oportunidade para o Porto se redimir com sua torcida. O retrospecto do Palmeiras contra rivais portugueses é animador para os azuis e brancos, mas é inegável que, atualmente, os brasileiros despontam como favoritos para o duelo em Nova Jersey.