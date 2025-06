Norma Dumont mira ex-campeã de olho em disputa pelo cinturão

Em franca ascensão no UFC, Norma Dumont parece ter definido seu próximo desafio. Embalada por uma sequência consistente de cinco vitórias consecutivas, a brasileira deseja medir forças com ninguém menos que Raquel Pennington, ex-detentora do cinturão peso-galo (61 kg) da organização. O possível confronto, segundo a atleta, pode ser o passo decisivo rumo à tão almejada disputa pelo título.

Em entrevista ao 'MMA Junkie', Dumont destacou que o duelo faz sentido tanto para ela quanto para a companhia. Apesar do respeito pela norte-americana, ela acredita ter os atributos necessários para sair vencedora.

"Acho que essa é a luta que realmente me colocaria em posição de disputar o título. Com certeza ela é forte, é dura, mas acho que sou tecnicamente melhor. Sou mais rápida, mais forte. Vai ser uma luta franca, com trocação, do jeito que o UFC gosta de ver", disse a lutadora, que superou Irene Aldana em sua última apresentação, no UFC 306.

Pennington, por sua vez, vem de derrota para Julianna Peña em disputa de cinturão no UFC 307. Antes disso, no entanto, havia engatado uma sequência de seis triunfos, incluindo vitórias sobre nomes expressivos como Ketlen Vieira, Mayra Bueno Silva e Macy Chiasson - esta, inclusive, foi a última a vencer Dumont no octógono.

De olho no cinturão

Caso confirme o favoritismo em uma eventual luta contra Pennington, Norma passará a observar com atenção o resultado do aguardado embate entre Kayla Harrison e Amanda Nunes, possível duelo válido pelo título da categoria. Será a oportunidade de analisar de perto uma adversária em potencial.

"Pode ir para qualquer lado. Depende muito de como a Amanda tem treinado. Não dá para saber. Vamos ter que descobrir na luta. Acho que ambas têm tendência a cansar após o terceiro round, então vai depender de quem conseguir finalizar", avaliou.

Sem confirmação oficial por parte do Ultimate, o possível encontro entre Dumont e Pennington já gera expectativa. Um confronto que pode balançar o cenário do peso-galo feminino e ter impacto direto na corrida pelo trono da divisão.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok