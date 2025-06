Mundial de Clubes tem 26 jogadores campeões do mundo; veja lista completa

O Mundial de Clubes da Fifa contará com a presença de 26 jogadores campeões da Copa do Mundo de seleções.

O que aconteceu

Nada menos que 13 jogadores da seleção argentina campeã do mundo no Qatar, em 2022, estarão em campo no Mundial, com destaque para Lionel Messi, do Inter Miami. O time norte-americano inaugura o torneio em jogo contra o Al-Ahly, neste sábado (14).

A França, campeã em 2018, terá nove representantes. A lista inclui Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, e Hugo Lloris, do Los Angeles FC. Outros três nomes daquele elenco - Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez e Presnel Kimpembe - ainda chegam aos Estados Unidos como campeões europeus, título conquistado recentemente com o PSG.

O Atlético de Madri lidera a lista de clubes com mais campeões mundiais no elenco, com seis. O time espanhol é seguido de perto pelos argentinos do River Plate, com quatro.

A Copa do Mundo de Clubes contará com jogadores de todas as seis confederações continentais e de 81 países, incluindo 22 nações que nunca disputaram uma Copa do Mundo de seleções.

Veja a lista de campeões do mundo

Argentina 2022

Lionel Messi (Inter Miami)

Marcos Acuña (River Plate)

Julián Alvarez (Atlético de Madri)

Franco Armani (River Plate)

Ángel Correa (Atlético de Madri)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madri)

Ángel Di María (Benfica)

Di María (Benfica) Enzo Fernández (Chelsea)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

(Inter de Milão) Nahuel Molina (Atlético de Madri)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nicolas Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

França 2018

Ousmane Dembélé (PSG)

Olivier Giroud (Los Angeles FC)

Antoine Griezmann (Atlético de Madri)

Lucas Hernandez (PSG)

Presnel Kimpembe (PSG)

Thomas Lemar (Atlético de Madri)

Hugo Lloris (Los Angeles FC)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Mbappé (Real Madrid) Benjamin Pavard (Inter de Milão)

Espanha 2010

Sergio Busquets (Inter Miami)

Sergio Ramos (Monterrey)

Alemanha 2014