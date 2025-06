Mundial: técnico do Porto ressalta força do Palmeiras e elogia Abel Ferreira

Enquanto muitas equipes da Europa chegam para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos sob holofotes e com protagonismo, no Porto a história parece ser diferente. O técnico argentino Martín Anselmi sabe do potencial de seu time, mas engrandeceu o rival da estreia, o Palmeiras, definindo-o como "um dos melhores da América do Sul" e não poupou elogios para Abel Ferreira.

Rivais logo no primeiro jogo do Grupo A, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, portugueses e brasileiros farão um confronto que pode definir a ordem dos dois classificados da chave às oitavas, com o egípcio Al-Ahly e o norte-americano Inter Miami correndo por fora. Passar na frente pode significar fugir do campeão da Europa, o Paris Saint-Germain.

"Um grupo forte. O Palmeiras é uma das maiores equipes da América do Sul, tem um treinador com experiência que sabe o que é ganhar títulos importantes como a Libertadores, a Recopa e o Brasileirão", ressaltou Anselmi, em entrevista ao DAZN replicada no site oficial do clube.

O comandante do Porto mostrou-se bastante antenado no futebol brasileiro. "Ganhar o Brasileirão é muito complexo, é uma competição em que não há margem de erro e na qual dez ou 12 equipes têm a possibilidade de ser campeãs porque têm plantéis muito fortes."

Martín Anselmi também fez questão de listar pontos fortes dos demais oponentes. "Sabemos dos nomes que tem o Inter Miami e a experiência que tanto os jogadores como o treinador aportam. O Al-Ahly é um dos clubes mais fortes do continente africano, uma equipe que é intensa, não vai dar nenhuma bola como perdida, vai lutar em cada lance", frisou. "Além disso, o jogador egípcio é um jogador técnico, então vai ser uma batalha dura. Antecipo três desafios muito difíceis e, sobretudo, como há sempre algo em jogo e não há margem para o erro, acho que se vão definir em detalhes."

O comandante não escondeu que a missão inicial dos portugueses, contudo, é avançar de fase. "Estamos contentes por estarmos aqui representando o FC Porto, por termos o privilégio e o prestígio de encarar esta competição com as cores do Porto. A nível pessoal, estou desfrutando muito por estar aqui com o grupo, desta dinâmica de ir ao hotel, de vir treinar, de preparar os jogos e de estarmos juntos. Acho que nos faz bem e ajuda a melhorarmos", disse. "Queremos competir e estamos cientes de que, se competirmos como nós sabemos, vamos estar muito mais perto do objetivo que é ir avançando no Mundial."