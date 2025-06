Mokaev alerta Pantoja sobre possível superluta com Merab: "Não é grande o suficiente"

No último sábado (7), na luta principal do UFC 316, Merab Dvalishvili defendeu o cinturão dos galos (61 kg) pela segunda vez. Com vitórias sobre boa parte dos membros do pelotão de elite da categoria, 'The Machine' ampliou seu leque de possibilidades e abriu as portas para uma eventual superluta entre campeões com Alexandre Pantoja. E, apesar de representar uma chance de bicampeonato para o brasileiro, um duelo contra o georgiano pode não ser uma boa ideia. Ao menos é dessa maneira que raciocina Muhammad Mokaev.

Ex-companheiro de treino de Pantoja na 'American Top Team' e peso-mosca invicto no MMA, Mokaev alertou o brasileiro sobre uma provável disparidade física. Atual campeão dos pesos-moscas (57 kg), o atleta de Arraial do Cabo (RJ) teria dificuldades de se impor na categoria de cima - sobretudo contra alguém com o estilo de luta de Merab. Desta forma, 'The Punisher', como é conhecido, aconselhou Alexandre a se manter em sua divisão de origem, onde atualmente reina de maneira soberana.

"Vejo matérias com pessoas (dizendo) que ele deveria lutar com o Merab e penso: 'Não, ele não deveria lutar com o Merab'. Ele não é grande o suficiente para enfrentar o Merab, em questão de tamanho. Eu mesmo, não sou um peso-mosca grande (o suficiente) para encarar o Merab. Merab é forte nos galos, muito forte. Estou sendo realista, não querendo atacar o Pantoja, digo isso até de mim mesmo. Merab é um cara grande, até o (Deiveson) Figueiredo, o maior peso-mosca, teve dificuldade nos galos. Pantoja é menor que o Figueiredo. Diria que é melhor ele ficar nos moscas e construir um legado, ao invés de subir", opinou Mokaev, em entrevista ao site 'MMA Fighting',

Pantoja com foco nos moscas

Desde que Merab abriu as portas para o combate, Pantoja não se manifestou. Isso pode ser explicado por declarações prévias do brasileiro, que frisou que seu objetivo primário no momento é ampliar seu legado como um campeão dominante nos pesos-moscas. O único cenário que despertou certo interesse do carioca em subir aos galos foi para enfrentar Sean O'Malley, com quem possui uma rixa antiga. Mas como 'Suga' não é mais o detentor do título até 61 kg, a tendência é que Alexandre permaneça em sua categoria de origem.

Com três defesas de título bem-sucedidas, Pantoja está prestes a enfrentar um novo desafio. No fim do mês, mais precisamente no dia 28 de junho, o brasileiro medirá forças contra Kai Kara-France no 'co-main event' do UFC 317, na tradicional 'Semana Internacional da Luta'. Por já ter superado o neozelandês no passado, nos tempos de 'TUF', o atleta de Arraial do Cabo surge como favorito para a disputa, que coloca o cinturão peso-mosca em jogo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok