Mundial de Judô: Brasileiro torce o pé, perde bronze e é ajudado por rival

O Brasil ficou muito perto de subir ao pódio no primeiro dia do Campeonato Mundial de Judô, disputado em Budapeste, na Hungria. O jovem paulista Michel Augusto, de apenas 20 anos, da categoria até 60kg, sofreu um entorse no pé direito no golden score da disputa da medalha de bronze e acabou superado por Yolk Kazirbyek, da Mongólia, nas punições.

Ambos buscavam uma medalha inédita em Mundiais e o fair play acabou marcando a decisão. O judoca mongol trocou a celebração da conquista inédita por louvada atitude. Assim que o árbitro deu o terceiro e decisivo shido, o brasileiro foi ao chão, sem conseguir ficar em pé por causa das dores no pé. Kazirbyek colocou Michel Augusto nas costas, carregando-o a caminho dos vestiários para atendimento médico.

Disputando um Mundial pela segunda vez na carreira, parando nas oitavas na edição passada, o atleta do Sesi começou a luta buscando mais o combate e rapidamente o mongol sofreu um shido por falta de combatividade. Com menos de dois minutos, veio a igualdade em punições. Kazirbyek forçou a virada e deixou Michel Augusto sob pressão.

O golden score começou com o brasileiro mais vibrante, porém, na tentativa de encaixar um golpe, acabou machucando o pé. Ficou um tempo sentado, acusando as dores. Sem conseguir pisar no chão, acabou perdendo pelas punições.

Michel Augusto iniciou sua trajetória no Mundial com três vitórias consecutivas. Terceiro colocado no ranking mundial, o brasileiro estreou direto na segunda rodada. E derrotou o armênio Ashik Andreyan por ippon. Nas oitavas de final, superou Ariunbold Enkhtaivan, da Mongólia, também por ippon, desta vez no golden score. O rival foi vice-campeão mundial em 2022.

Na sequência, pelas quartas de final, Augusto derrotou o local Marton Andrasi por yuko, assegurando vaga na semifinal. Mas, apesar do embalo, foi batido pelo japonês Nakayama Ryuju, número dois do ranking, por Yuko. Com a derrota, entrou na disputa pela medalha de bronze.

Na estreia, Natasha Ferreira perde no Golden Score

O Brasil também foi representado nesta sexta por Natasha Ferreira na categoria até 48kg. Primeira brasileira a entrar em ação neste Mundial, ela fez luta equilibrada com a sul-coreana Lee Kyeongha, mas acabou sendo derrotada no golden score. Com o revés, Nathasha foi eliminada logo na primeira luta.

No sábado, segundo dia de competições na capital húngara, o País será representado por Jéssica Pereira (até 52kg) e Ronald Lima (até 66kg). A primeira estreará direto na segunda rodada, contra a kosovar Distria Krasniqi, atual vice-campeã olímpica. Lima vai encarar o azeri Ruslan Pashayev, na primeira rodada. As preliminares começam às 6 horas, pelo horário de Brasília. E as finais têm início às 13h.