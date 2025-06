Matheus Pinta é anunciado como reforço do Vôlei Renata

O primeiro reforço do Vôlei Renata para a temporada 2025/26 voltou ao projeto campineiro após quase 10 anos. Depois de acumular convocações para seleção e se tornar um dos melhores do Brasil em sua posição, Matheus Pinta, de 2,08m, retorna ao clube. No momento, ele está com a Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro, para a disputa da primeira etapa da Liga das Nações.

Natural de Brasília, Pinta foi revelado pela Upi e chegou ao time campineiro em 2016 para o elenco juvenil. Na sequência, defendeu Itapetininga, Minas e São José, nas últimas duas temporadas. No currículo, acumula as conquistas da Copa Brasil de 2021 e a Supercopa de 2023, além de três finais da Superliga, duas de Sul-Americano e 10 outros pódios de competições nacionais e estaduais.

RERORÇO À VISTA! ???? O central Matheus Pinta chega para defender a camisa do Vôlei Renata na temporada 25/26!! Pinta, que está junto da seleção brasileira na VNL, já fez parte das categorias de base do projeto campineiro em 2016! pic.twitter.com/lhLe93YAa7 ? Vôlei Renata (@VoleiRenata) June 13, 2025

"O Pinta é um central muito versátil, além de ter muita qualidade no bloqueio, chegando com velocidade, característica que também marca ele no ataque. Também se destaca no saque, um fundamento tão importante no vôlei de hoje em dia. Tenho certeza de que ele vai encaixar muito bem na nossa filosofia de trabalho e no plano de jogo que a comissão técnica planejou para essa temporada", disse o embaixador e bicampeão olímpico Maurício Lima.

"Estou bastante animado com esse retorno. Campinas é uma cidade em que fiz muitos amigos quando joguei. Tenho convívio com muitos dos caras que farão parte do elenco por conta da Seleção, então tenho certeza de que será um ano especial. Sabemos que vamos ter que trabalhar bastante, mas vamos focados em tentar buscar títulos durante a temporada", comentou Pinta.



De volta à Seleção, onde fez parte do elenco que conquistou a Liga das Nações de 2021 e do Sul-Americano de 2019, Pinta foi relacionado para o duelo contra Cuba, na última quinta-feira, na Liga das Nações. Pelo Brasil, ele ainda foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americano de Lima-2019 e eleito o melhor central do Campeonato Mundial Sub-23 de 2017.

Vôlei Renata: experiência no elenco

O elenco do Vôlei Renata para a temporada 25/26 tem o levantador Bruninho, o central Judson e o ponteiro Adriano. Nos próximos dias, mais nomes serão confirmados pelo projeto.