Técnico de rival do Palmeiras celebra Messi bem e corneta própria diretoria

O técnico Javier Mascherano, do Inter Miami, rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, atualizou a situação de Lionel Messi às vésperas da estreia da equipe na competição.

O que aconteceu

Mascherano afirmou que Messi chega ao Mundial em boas condições. O astro argentino vem de sequência de jogos pela equipe e participou das duas partidas da Argentina na última Data Fifa.

Messi está se recuperando bem. Ele teve, talvez, alguns momentos em que tivemos que ficar sem ele devido a algum desconforto, mas ele jogou nossas últimas 15 partidas. Exceto contra o Dallas, quando poupamos todos porque estávamos jogando a segunda semifinal da Concachampions. Ele jogou o resto das partidas, sem problemas. Mascherano

O treinador "comemorou" o fato de Messi ter sido reserva em um jogo da Argentina. Contra o Chile, em Santiago, o camisa 10 começou o duelo no banco e entrou ao longo da etapa final.

Tivemos sorte que ele descansou em uma das duas partidas pela seleção argentina. Temos as maiores expectativas com o Leo. Como sempre dizemos, estamos tentando ajudá-lo, tentando criar um ambiente ao seu redor. Um ambiente em que ele se sinta confortável e possa fazer o que nos acostumou. Mascherano

O treinador do Inter Miami cutucou a diretoria do próprio clube na coletiva. A crítica se deu porque não chegaram reforços para o time durante a janela extra para a Copa do Mundo de Clubes. O técnico, inclusive, citou o exemplo do Al Ahly, rival na estreia, amanhã.

Estamos conversando há quase dois meses sobre a necessidade clara de reforçar nosso elenco [...] Já venho dizendo isso há algum tempo. Sou o responsável por preparar o time e treinar os jogadores que me são oferecidos. Gostaria de ter contratado jogadores, claro, principalmente considerando este tipo de competição.

Vamos enfrentar o Al Ahly, eles fizeram cinco ou seis contratações. Nós não fizemos. Agora, estou preocupado com o que posso controlar e fazer. Depois, todos terão que assumir suas responsabilidades e se manifestar sobre o que precisam fazer. Precisávamos fortalecer outras posições, e isso não aconteceu. Mascherano

Inter Miami e Al Ahly se enfrentam no Hard Rock Stadium, amanhã, às 21h (de Brasília). A equipe de Messi enfrentará o Palmeiras na última rodada da fase de grupos, no dia 23 de junho.