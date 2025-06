Mano Menezes elogia partida do Grêmio contra o Corinthians: "Merecia ter feito o gol no final"

O Grêmio ficou no empate com o Corinthians, nesta quinta-feira, em 1 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes analisou a partida e elogiou o desempenho do Imortal.

"Foi um bom jogo de futebol. Enfrentamos uma equipe que tem muita posse de bola, com muitos jogadores de qualidade no meio-campo que criaram bastante dificuldade para a gente retomar a bola, principalmente na primeira parte. Quando conseguimos pressionar, tiramos essa qualidade de criação. Mas quando eles passavam pela primeira linha de pressão, tivemos dificuldades. Isso são coisas que vamos continuar evoluindo. Mas a equipe foi bem como um todo, terminou pressionando e até merecia ter feito o gol no final", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.

Fim de jogo: #Grêmio 1×1 Corinthians

Braithwaite anotou o gol do Tricolor no empate desta noite. Nosso próximo compromisso é dia 8 de julho, contra o São José, pela #RecopaGaúcha2025. pic.twitter.com/69i74dIjss ? Grêmio FBPA (@Gremio) June 13, 2025

Na Arena do Grêmio, o time da casa abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com Martin Braithwaite. Logo na sequência, Breno Bidon marcou um golaço para o Corinthians e deixou tudo igual no placar, aos 36.

Com o resultado, o Imortal ocupa a 11ª posição, com 16 pontos conquistados. Por outro lado, o Timão é o 10º colocado, com os mesmos 16 pontos.

"Se saímos com esse gosto de quero mais, é porque o potencial de melhora é bom. Nós vamos aproveitar essa parada para fazer o restante que nós entendemos que ainda precisa ser feito", acrescentou Mano Menezes.

Sob o comando do treinador, o Grêmio disputou sete jogos pelo Campeonato Brasileiro, com três vitórias, três empates e uma derrota. Agora, a equipe vai ter aproximadamente um mês para trabalhar durante a pausa da competição para a disputa do Mundial de Clubes.

"Desde que chegamos, o aproveitamento da equipe é próximo de 60% no Campeonato Brasileiro. Isso já daria uma condição de estar em uma colocação melhor, mas temos que descontar esse atraso inicial. Não temos que olhar para trás. Sempre faço uma análise de cinco jogos, isso já podemos considerar uma tendência. Estamos em tendência de melhora", finalizou.