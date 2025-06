Lutador revela que pensou em "acabar com tudo" após ser dispensado pelo UFC

Programado para acontecer neste sábado (14), o UFC Atlanta marca o retorno de Kris Moutinho ao principal evento de MMA do mundo. A volta para uma segunda passagem no Ultimate representa uma superação não somente esportiva, mas também pessoal. Isso porque, de acordo com o próprio lutador americano de ascendência portuguesa, o tempo em que ficou afastado do octógono mais famoso do planeta coincidiu com um período sombrio na sua vida.

Em conversa com a imprensa durante o media day do UFC Atlanta, Kris Moutinho revelou que chegou a pensar inclusive em dar um fim à própria vida depois que foi dispensado pelo Ultimate. Sem entrar em muitos detalhes, o lutador creditou a ajuda de sua nova namorada como fundamental na virada de chave para a sua volta por cima.

"Eu passei por um momento muito ruim com relacionamentos, com todo o resto na minha vida, fiquei péssimo. Eu estive muito perto de acabar com isso, acabar com tudo. Não quero falar muito sobre isso, mas foi um momento ruim. Um dos pores da minha vida. Eu encontrei a garota com quem estou agora, minha linda namorada, e ela me salvou. Salvou a minha vida. Me ajudou a encontrar Deus e eu estou melhor agora", contou Kris, de acordo com a transcrição do site 'MMA Fighting'.

Kris Moutinho no UFC

A história de Kris Moutinho no UFC teve início em julho de 2021, quando aceitou encarar, de última hora, o então prospecto Sean O'Malley em um combate na edição 264, liderada pelo terceiro capítulo da trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier. Apesar de ter sido derrotado por 'Suga', que viria a se tornar campeão peso-galo (61 kg) dois anos depois, o americano de ascendência portuguesa chamou a atenção da comunidade do MMA ao demonstrar enorme coração e poder de absorção de golpes.

Mais do que elogios, a performance diante de O'Malley rendeu ao novato um bônus de 50 mil dólares pela 'Luta da Noite'. Em sua segunda apresentação pelo Ultimate, oito meses depois da estreia, Moutinho foi novamente derrotado por nocaute técnico, desta vez por Guido Cannetti, no que marcou sua despedida do octógono mais famoso do mundo. Depois do segundo revés consecutivo, o atleta natural de Massachusetts (EUA) foi dispensado pelo UFC, para onde retorna neste sábado após engatar cinco triunfos seguidos em eventos menores.

Assim como na sua primeira passagem pela entidade presidida por Dana White, Moutinho retorna para o Ultimate com um chamado de última hora. Desta vez, o americano de ascendência portuguesa foi reintegrado ao plantel de lutadores do UFC restando poucos dias para a realização da edição sediada em Atlanta (EUA), onde vai medir forças com o promissor Malcolm Wellmaker, ainda invicto no MMA profissional após nove lutas.

