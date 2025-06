São Paulo: Zubeldía admite culpa e nega treinos ruins após tropeço em casa

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, negou que a equipe esteja fazendo treinos ruins após novo tropeço no Brasileirão — desta vez, a derrota foi para o Vasco dentro do Morumbis.

O que ele falou?

Futuro na equipe. "Isso é algo que precisa ser visto pela direção. Temos autocrítica, trabalhamos todos juntos. Estamos fazendo um Brasileirão muito ruim, por isso estamos nesta posição. Espero, através do tempo, poder melhorar o rendimento da equipe."

O que falta? "Precisamos jogar melhor. Na volta, possivelmente teremos mais alternativas para reverter a situação. No Brasileirão estamos mal, mas nas outras competências estamos decentes, como na Copa do Brasil e Libertadores. Depois da pausa, imagino que, todos juntos, a equipe pode jogar melhor e conseguir os resultados."

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Vasco Imagem: Jota Erre/AGIF

Treinos estão ruins? "Se tivéssemos o mesmo rendimento no treino e no jogo, não colocaria essa equipe para jogar. O rendimento no treino é distinto. Fizemos jogos muito ruins contra Mirassol e Vasco. Neste jogo, em que tivemos mais dias de trabalho, não fomos bem. Quando há uma derrota tão contundente e jogando mal, assumo como o principal responsável. Mas a resposta é simples: se o rendimento da equipe hoje fosse o mesmo do treino, eu não colocaria essa equipe."

Desempenho fraco em casa. Por quê? "Não sei dizer. Sinto que não estamos jogando bem no Morumbis. No ano passado, houve partidas em que jogamos muito bem, mas este ano está nos custando, e a responsabilidade é nossa, minha e dos jogadores. Temos que jogar melhor. Estamos pagando muito caro. Eles estão nos superando no futebol, na organização e em coisas pontuais do jogo."

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Vasco Imagem: JOTA ERRE/AGIF

Responsabilidade. "Estou convencido de que, com todo o elenco e reordenando algumas coisas, vamos corrigir o desempenho no Brasileirão, não tenho dúvidas. E isso não justifica o rendimento que tivemos. O responsável sou eu. Fui muito mal. Projeto que vamos melhorar no Brasileirão, mas isso não significa justificar o que aconteceu. Jogamos muito mal. A maior dor que temos não é nem pelo resultado, mas porque jogamos mal."

Erros contra Vasco. "Se você olhar a posse, foi parelha. O ponto é que, quando eles fizeram o primeiro gol, começamos a correr mal pelo campo. Isso é o pior que você pode passar. Até o gol, administramos a bola mal em alguns momentos, e isso fez o Vasco crescer. São coisas que não podemos passar: administrar mal a bola. Em muitos jogos, administramos bem, mas hoje administramos mal e não gosto disso, isso nos desequilibra como equipe. Perdemos profundidade, nos abrimos e corremos mal o campo. É preciso reorganizar o jogo e recomeçar."